Il San Camillo premiato come uno dei migliori hub d'Italia nella gestione del post e pre trapianto

“Uno dei migliori HUB d’Italia nella gestione del pre e post trapianto”. Così si legge nella certificazione Internazionale ASHI ricevuta dal San Camillo, il Centro Regionale Trapianti Lazio.

Si tratta del più importante riconoscimento scientifico del settore e attribuisce la professionalità e l'efficacia degli operatori, ormai punto di riferimento per tutta l'area centromeridionale. Una riconferma per il Laboratorio di Tipizzazione tissutale ed immunologia dei trapianti del Centro Regionale Trapianti Lazio - AO San Camillo Forlanini di Roma che da gennaio ha eseguito 123 trapianti in Regione di cui circa il 50% eseguiti presso il centro trapianti del San Camillo (6 trapianti di cuore, 23 di fegato e 12 di rene) a dimostrazione che il personale dell’ospedale romano ha reso il centro tra i più completi ed all’avanguardia in tutto il territorio nazionale ed internazionale (attraverso l’uso dello split epatico, adesione a programmi speciali nazionali nonché l’uso delle macchine da perfusione). Sono stati presi in considerazione per il riconoscimento l’alto profilo professionale espresso nello studio e mantenimento del paziente in lista di attesa, la valutazione del migliore match in caso di evento donativo ed il monitoraggio nel tempo del paziente trapiantato attraverso i nuovi concetti scientifici di “biopsia liquida” e apparati tecnologici per dosaggio del “DNA free”, DSA nonché il monitoraggio dell’efficienza ed efficacia delle nuove terapie immunosoppressive.

“Questo risultato ci spinge a lavorare con sempre maggiore determinazione sull'importanza e sulla bellezza della donazione, contrastando la negazione al consenso di prelievo di organi e tessuti” - commenta il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Narciso Mostarda, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma dichiara: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto questa prestigiosa certificazione internazionale statunitense, Società Scientifica estremamente selettiva e rigorosa nella valutazione degli standard operativi e che certifica alta qualità e performance di eccellenza in questo settore. La completezza, il rigoroso lavoro e gli straordinari risultati ottenuti dal nostro gruppo sono stati riconosciuti da ASHI, rappresentando così una garanzia e un vantaggio per il paziente trapiantato, che può contare sulle innovazioni tecnologiche e sulla competenza di un centro di eccellenza della Regione Lazio”.

“L’American Society for Histocompatibility and Immunogenetics ha documentato la grande professionalità e la dedizione del nostro personale, e in modo particolare sono stati certificati tre elementi: accuratezza di procedura, estrema precisione e attualità con cui vengono condotti tutti gli studi immunologici pre-trapianto, dal processo donativo al monitoraggio post trapianto», aggiunge Mariano Feccia, Direttore del Centro Regionale Trapianti del San Camillo.