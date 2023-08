Addio a Salvatore Maduli, il fondatore de La Scialuppa a Fregene

Lutto nel mondo della ristorazione, si è spento a 94 anni Salvatore Maduli: fondatore e gestore del ristorante La Scialuppa a Fregene. Una vera e propria istituzione del litorale romano e non solo con la sua cucina semplice ma estremamente appetitosa a richiamare gli appassionati di piatti di mare, tra i quali anche numerose persone del mondo dello spettacolo. Hanno cenato alla Scialuppa personaggi del calibro di Marcello Mastroianni, Federico Fellini, Alberto Sordi e Totò.

Addio a Salvatore Maduli, fondatore de La Scialuppa

“Qui erano di casa: Gian Maria Volontè – con lui feci una piccola parte nel film 'Il caso Mattei' di Francesco Rosi – Florinda Bolkan, Mastroianni, Totò, Nanny Loy, Sergio Corbucci che aveva una casa. Poi la comprò Ettore Scola, che ancora frequenta il locale. Il più simpatico? Erano tutte brave persone. La sera preparavo la peperonata con patate e melanzane e le uova all’occhio di bue, ne uscivano pazzi, ma veramente. E’ venuto Celentano, Alberto Sordi – non ne parliamo – lui entrava direttamente in cucina e diceva a mia moglie: “Iolanda, preparami due, tre uova. Ed era contento così”. E' il racconto che Salvatore Maduli ha fatto a Giovanni Minoli che anni fa presentò un lungo servizio “Salvatore e la gente perbene”, dedicato al Villaggio dei Pescatori per la serie “La storia siamo noi”.

Morto "il re dei pescatori"

Salvatore Maduli, con grande accortezza e attenzione, rappresentava il perfetto padrone di casa: capace sino all’ultimo di conciliare la cucina tradizionale e le richieste di una clientela moderna sempre più esigente. Con lui La Scialuppa non ha mai perso l’ingrediente fondamentale: la genuinità.

“Buon viaggio al re dei pescatori”, è solo uno dei messaggi di cordoglio per la scomparsa di Salvatore Maduli, icona della ristorazione del litorale romano. Pioniere del Villaggio dei Pescatori dove è arrivato nel 1956.