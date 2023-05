Salvata una volpe che rischiava l’annegamento: era finita nella piscina abbandonata della scuola

Rischiava di annegare in una piscina abbandonata, il cucciolo di volpe che è stato tratto in salvo in una scuola di Montesacro.

Il racconto del minisindaco

“A fine giornata, dopo 8 ore in giro sul territorio, la cosa più bella e inaspettata: abbiamo salvato un cucciolo di volpe che stava per annegare nelle vecchie piscine ex-Gil dell’Istituto comprensivo Montessori di viale Adriatico” ha fatto sapere il presidente del municipio III Paolo Marchionne che, insieme alla signora Esmeralda, rappresentante dei genitori nel consiglio d’istituto, ha affidato l’animale al centro di recupero per la fauna selvatica della Lipu.

La visita guidata

La fortuna della volpe è stata quella di incappare in un’iniziativa dell’ “Open house”,l’evento annuale che tra il 20 ed il 28 maggio ha aperto gratuitamente al pubblico centinaia di edifici romani considerati “notevoli per le loro caratteristiche architettoniche”. Ed è questo il caso delle piscine dell’istituto comprensivo di Montesacro. “Ci siamo accorti di questa piccola volpe quando abbiamo effettuata il secondo tour previsto per la giornata” ha raccontato a Romatoday il vicepreside Giambattista Reale. “Noi abbiamo due piscine, una al piano interrato di quello che un tempo era un teatro. E l’altra si trova invece all’aperto” In quest’ultima era finito il giovane esemplare. E non era da solo.

La volpe trovata nella piscina

“La nostra piscina è molto profonda, arriva a 4 metri e 20 perché vi si facevano anche i tuffi. E’ inaccessibile, perché tutto intorno è perimetrata da un muro di due metri. Ma se nella vasca finisce qualche animale, poi bisogna intervenire per salvarlo” ha spiegato il professor Reale. Ed è quello che è stato fatto. “Purtroppo non ci siamo accorti per tempo che c’era anche un altro esemplare, annegato”. Quello tratto in salvo, è stato trasportato dal minisindaco, alla Lipu.

Le condizioni dell'animale

“All'arrivo il cucciolo era molto spaventato ma sembrava essere in buone condizioni. Rimarrà con noi fino a che non sarà indipendente e potrà quindi riacquistare la libertà – ha spiegato Francesca Manzia, responsabile del Crfs della Lipu – In questo periodo ci capitano spesso cuccioli, perché iniziano ad esplorare il territorio insieme ai genitori. Infatti non è sempre bene prelevarli, in questo caso era in difficoltà ed hanno fatto bene, ma se si trova un animale selvatico che non è visibilmente ferito è sempre bene contattare un centro recupero per evitare errori anche se in buona fede”.