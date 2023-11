Salvamamme presenta il calendario contro la violenza sulle donne

Martedì 5 dicembre alle ore 11:00 presso la Sala Tevere della Regione Lazio (via C. Colombo 212) l’associazione Salvabebè Salvamamme presenterà un video calendario (e il calendario in formato cartaceo con le foto di Valerio Faccini) in cui verranno raccontate dodici storie di violenza verso le donne.

La giornata "Una valigia, una città per non tornare indietro" sarà dedicata a Pamela, Desirèe e Michelle, vittime di femminicido con le loro mamme presenti in sala. Per l’occasione Maria Grazia Passeri, presidente di Salvamamme, metterà in risalto la necessità di creare sul territorio “Case di fuga” ovvero luoghi di estrema emergenza disponibili h24, dove poter trovare una pronta accoglienza in attesa della presa in carico da parte dei centri anti-violenza e delle case rifugio, ma anche la disponibilità di auto strategicamente dislocate pronte a intercettare le donne sotto stretto controllo che non riescono ad allontanarsi dall’abitazione. Infatti viene sottolineato come “questi elementi insieme all’accompagnamento in tribunale durante i processi sono il fulcro di un essenziale sistema di azioni ormai necessarie in alcuni momenti specifici di un percorso che non deve avere “buchi neri” o lacune”.

In nove anni di attività all’associazione si sono rivolte oltre 3.800 donne e Salvamamme ha donato 3.580 valigie di salvataggio, ovvero borse piene di beni di prima necessità e servizi, in collaborazione con le case protette, gli ospedali e le amministrazioni. L’Associazione ha stretto per questo progetto Protocolli d’Intesa in alcune regioni con la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri.

Alla presentazione del calendario saranno presenti la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, Maria Grazia Passeri, Fulvia Mazzuoli, Presidente Soroptimist International Club RomaTre, e ad Alessandro Viola Cortes, delegato della Real Casa di Borbone, partner storici del progetto.

Coordinerà gli interventi il capo redattore centrale della Tgr Lazio Roberta Serdoz, interverranno all’evento Simona Renata Baldassarre, Assessore Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili, Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio, Emanuela Droghei, Consigliera Regione Lazio, l’onorevole Stefania Ascari, Commissione Giustizia della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana e Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina, Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, con l’intervento del Vice Presidente Tommaso Niglio, Primo Dirigente della Polizia, i Maestri del Cuore Doc Italy, coordinati da Tiziana Sirna per un nuovo grande impegno fattivo, e ancora il Team della Valigia di Salvataggio, composto da Barbara de Rossi, Presidente Onoraria, Virginia Ciaravolo, Psicoterapeuta Responsabile scientifico, Katia Pacelli, psicologa Responsabile Area Psicologica, Gabriella Salvatore, criminologa Responsabile Area Criminologica, Fabio Arigoni, avvocato Responsabile Area Penale, Eufemia Lafiosca, avvocato Responsabile Area Famiglia e minori.