Salute mentale, a Roma arriva la seduta terapeutica sospesa. Ecco come funziona

Non solo il caffè al bar. Adesso a Roma viene lanciata anche l'iniziativa della "seduta sospesa". Cioè un incontro con psicoterapeuti qualificati pagato da più o meno anonimi benefattori. L'iniziativa è del centro studio Fenice Aps, un'associazione di promozione sociale no profit costituita da un gruppo di psicologi che riserva parte del tempo libero ad attività di volontariato nell'ambito della salute mentale.

La seduta psicologica sospesa

D'altronde la richiesta di supporto psicologico cresce sempre di più in Italia e anche a Roma e nel Lazio. Sempre di più i disagi che coinvolgono persone di ogni età. Ma non tutti hanno le risorse sufficienti per potersi affidare ai liberi professionisti e seguire percorsi anche lunghi. Per questo il centro studio Fenice Aps, nato nel 2015 a Frascati e trasferitosi a Roma, ha aperto alla possibilità di regalare sedute a chi ne ha più bisogno.

Per una donata ce ne sarà una gratuita

"Si può contribuire offrendo una o più sedute - fa sapere il presidente Marco Silenzi - e la cifra verrà raddoppiata dall'associazione per consentire a chi non ne ha la possibilità di usufruire di una o più sedute psicologiche". Sicuramente una goccia nel mare, ma può essere una spinta per iniziare ad affrontare questioni irrisolte e trovare la strada per parlarne, superando almeno inizialmente l'ostacolo economico.

"Facciamolo sapere a chi ne ha bisogno"

"Potete contribuire, offrendo una seduta psicologica sospesa a partire da 30 euro. L’associazione, a sua volta, per ogni seduta psicologica offerta si impegna ad offrirne un’altra gratuitamente. Inoltre, se conoscete qualcuno che potrebbe beneficiare di questo supporto - spiegano dall'associazione - ma che al momento non può permetterselo, vi preghiamo di condividere questa iniziativa con loro. Vogliamo garantire che questa opportunità raggiunga coloro che ne hanno più bisogno".

La donazione si può effettuare versando sull'Iban IT04V0503403291000000020251 intestato al centro studio Fenice Aps con causale "Donazione - Progetto seduta sospesa".