A Roma saldi al via: grande incertezza per le imprese romane

“Con i saldi siamo di fronte ad uno dei passaggi più importanti della vita economica delle nostre imprese, eppure oggi registriamo una grande e preoccupante incertezza”. Queste le parole di Stefano Di Niola, segretario della CNA di Roma per commentare l’indagine realizzata dal Centro Studi.

Oggi, 5 gennaio, i negozi della capitale e del Lazio, in linea con le altre regioni italiane, iniziano la stagione delle svendite. I saldi, come di consueto, seguono il periodo natalizio che – come ha spiegato la ricerca di CNA “è stato abbastanza in linea con le aspettative per 6 imprese su 10, i saldi si prefigurano come un grande punto interrogativo per il 33% dei commercianti mentre addirittura il 41% dichiara di non avere grandi aspettative.”

Secondo l'indagine realizzata dal centro studi della CNA di Roma, in collaborazione con SWG e a cui hanno partecipato più di 200 imprese, il 57% dei commercianti ritiene i saldi un momento fondamentale per la propria attività economica. Oltre la pandemia che inciderà per il 69% degli intervistati per il 62% dei commercianti l'aumento continuo di opportunità a prezzo di saldo ha ridotto la centralità economica dei saldi tradizionali.



Migliori le aspettative per il commercio della Capitale rispetto ai comuni dell’area metropolitana. “Proprio per questo è necessario che le Istituzioni diano ascolto a quel 71% dei commercianti romani che chiede una vera svolta nella regolamentazione dell’attività dei saldi, consentendo agli operatori di fare una programmazione economica e finanziaria sostenibile” ha dichiarato Federico Mondello, Presidente di CNA Commercio Roma.