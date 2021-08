VIDEO | Spostamento bancarelle da via Cola di Rienzo, Alfonsi: "Noi ci siamo, ma attenzione alle scelte ai soli fini elettorali"

"Se lo stesso Coia non ci avesse bloccato avremmo già spostato le quattro bancarelle ritenute più fastidiose, non credo che la soluzione sia quella di ingolfare poi via Cipro". Sabrina Alfonsi risponde sulla decisione del Campidoglio si spostare le bancarelle di via Cola di Rienzo, con la “minaccia” di commissariare il Municipio.

“Noi ci saremo e il provvedimento alla fine verrà esiguiti - dice Alfonsi -, ma per interventi come questo bisogna ragionare e fare un progetto altrimenti per accontentare qualcuno ne scontenti altri. Sbagliato agire per soli fini elettorali perchè la gente se ne accorge”.