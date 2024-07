Sabbia del Sahara piove di nuovo su Roma. Auto e motorini si tingono di giallo

La sabbia torna a soffocare Roma. Oggi, mercoledì 3 luglio, sulla città è caduta pioggia mista a terra. I “segni” di questo fenomeno si vedono, soprattutto, sulle auto. Il risultato sono stati mezzi ricoperti di sabbia e un’afa a tratti insostenibile.

Piove sabbia su Roma

“Sarà la macumba degli autolavaggi” ha scritto ironicamente un’automobilista romana sui social. È da aprile che la Capitale ha a che fare con quella che ormai tutti conoscono come “sabbia del Sahara”, trasportata dirattemente dal più grande deserto del mondo fino in Europa. Auto e motorini sono stati ricoperti, già dalla mattina, di terra marroncina. L’umidità ha reso la città ancora più calda con il rischio di un aumento delle polveri sottili.

La sabbia del Sahara

In passato, infatti, dopo fenomeni analoghi, le centraline dell’Arpa Lazio dislocate in città avevano fatto registrare valori di Pm10 oltre le soglie di legge. Questo ha puntualmente comportato la pubblicazione di determinazioni da parte del Comune di Roma per chiedere ai cittadini, specialmente quelli fragili, di evitare di uscire e utilizzare il meno possibile veicoli a combustione. L'ultima volta è accaduto il 21 giugno.

Pericoli per la salute

La sabbia non si deposita solo sull’asfalto o sulle autovetture. Le polveri, specialmente quando smette di piovere, si spostano impercettibili nell'aria e si introducono nei polmoni. Per questo i soggetti fragili devono fare ancora più attenzione.