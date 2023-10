Doppio corteo in centro e coppa del mondo di triathlon all'Eur: sabato è rivoluzione traffico

?i preannuncia un sabato nero per la viabilità a Roma, tra cortei, manifestazioni ed eventi sportivi. Il 7 ottobre, infatti, la Capitale ospiterà “La via Maestra, insieme per la Costituzione”, la manifestazione promossa dalla Cgil che prevede la sfilata di due cortei, tra le 13 e le 19, verso piazza di Porta San Giovanni. A questo si aggiunge la World Triathlon Cup, la coppa del mondo di triathlon, all’Eur.

Cortei Cgil sabato 7 ottobre, i percorsi e le modifiche al traffico

Alla manifestazione indetta dalla Cgil sono attese circa 50.000 persone e centinaia di autobus provenienti da tutta Italia. I due cortei partiranno da piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani (zona Ostiense-Piramide).

Il primo corteo, partendo da piazza della Repubblica, giungerà a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto.

Il secondo corteo, partendo da piazzale dei Partigiani giungerà sempre a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Labicana, via Merulana, piazza San Giovanni in Laterano.

Sul fronte della viabilità, e del trasporto pubblico, sono previsti divieti di sosta nei punti di partenza e arrivo delle manifestazioni, chiusure lungo i percorsi dei due cortei e deviazioni per le linee 3NAV, 5, 14, 16, 23, 30, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 83, 85, 87, 105, 117, 118, 160, 170, 280, 360, 590, 628, 649, 714, 715, 716, 718 e 719, 769, 775, 792, 910, H e C3. Possibile deviazione anche per le linee 77, 218 e 665 in zona San Giovanni.

Su indicazione della questura, possibile la temporanea chiusura, solo in caso di effettiva necessità, delle fermate metro presenti lungo i percorsi delle manifestazioni. Visto il previsto massiccio afflusso di pullman, sono stati allestiti parcheggi ad hoc nelle aree individuate nei Municipi VII - VIII - IX: Per i bus che trasportano disabili è stato autorizzato il carico e lo scarico a viale Castrense - nel tratto compreso tra via Nola e via di San Severo, sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia - e la sosta di 10 pullman con l'acquisto del permesso B.

World Triathlon Cup all'Eur: tutte le modifiche al traffico

Sempre sabato, dalle 9 alle 13, all’Eur va invece in scena la prima edizione della “World Triathlon Cup”, evento sportivo che ruota intorno al laghetto e che comporta una serie di chiusure e modifiche alla viabilità piuttosto impattanti per il quartiere.

La competizione prevede una gara di nuoto sul circuito di 750 metri all'interno del laghetto dell'Eur, una gara di bicicletta con partenza e arrivo in viale America, 5 giri per un totale di 20 chilometri, e una gara podistica di 2 giri per un totale di 5 chilometri, con partenza e arrivo sempre in viale America.

Il Bike Course si snoda tra viale America, Cristoforo Colombo, viale Oceania, viale dell’Umanesimo, viale dei Primati Sportivi, via Tiberiade, viale dei Santi Pietro e Paolo, viale Tupini e viale America. Il percorso podistico, invece, tra viale America, Cristoforo Colombo, viale Oceania, viale dell’Umanesimo, viale Tupini, (ingresso nel Parco ciclabile) e viale America.

Deviate quindi le linee bus 30-31-73-671-708-712-714-724-779-780-788-791-n070-L05 e C01, con divieti di transito nella carreggiata centrale di viale America, da viale Beethoven a via Cristoforo Colombo.