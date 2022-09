Le strade chiuse a Roma sabato 1 e domenica 2 ottobre

Manifestazioni, lavori stradali, la partita della Lazio e il concerto di Renato Zero. Week end di eventi a Roma, che comporteranno deviazioni stradali e linee bus limitate o con percorsi alternativi.

Dalle 10 alle 13, è in programma un corteo da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto promosso dagli studenti iraniani in Italia sulla situazione dell'Iran e delle proteste in corso. Percorso su via Amendola, va Cavour e via dei Fori Imperiali. Entro le 8 dovanno essere rimossi i veicoli in sosta dalle strade nel percorso del corteo. In piazza della Repubblica anche la postazione dei taxi dovrà chiudere entro le 8. Durante il corteo, possibili deviazioni o limitazioni di percorso per le linee H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714 e 910.

Sabato in programma l'ultimo dei sei concerti di Renato Zero al Circo Massimo, dalle 21. Dalle 17 chiusa al traffico via dei Cerchi e via del Circo Massimo, da piazzale La Malfa a via di Santa Maria in Cosmedin. Dalle 20 la chiusura sarà completata anche nel senso opposto. Dalle 17 deviate le linee 81, 118, 160, 628, 715 e nMC. Da ricordare che l'area del Circo Massimo è raggiungibile con l'omonima stazione della metro B. A proposito, il sabato (così come pure il venerdì), le metropolitane A, B, B1 e C seguono l’orario prolungato, con le ultime corse dai capolinea all’1,30 di notte. Proprio il venerdì e il sabato, i lavori serali che stanno interessando la metro A, sono sospesi. Concluso il servizio delle metro, come ogni notte sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la linea C).

Sempre sabato nel quartiere Trieste, tra le 8,30 e le 12,30 sono previste delle verifiche sulle alberature di via di Santa Costanza, con chiusure nel tratto di strada tra via Nomentana e piazza di Santa Costanza. Le linee di bus 168, 310 e 544 saranno deviate su corso Trieste e via Nomentana.

L'1 e il 2 ottobre, a Montesacro, manifestazione culturale in piazza Sempione. La piazza verrà parzialmente chiusa al traffico. Nelle notti di sabato e domenica la linea di bus n92 sposterà la fermata di capolinea a via Cimone.

Domenica dalle 10,30 è in programma la “Bicinrosa 2022”, la ciclopedalata organizzata dalla Brest Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus BioMedico a favore della lotta contro il tumore al seno. Sarà con partenza e arrivo al Foro Traiano e percorso lungo via dei Fori Imperiali, via Petroselli, piazza Venezia, piazza del Popolo e ritorno al Foro di Traiano.

Dalle 12,30, all'Olimpico, c'è Lazio-Spezia per il campionato di serie A. Previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita. Attenzione alla segnaletica. Per i tifosi della Lazio con il biglietto per la gara, ci sono aree di parcheggio dedicate nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Possibili chiusure al traffico nell'area dello stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi.