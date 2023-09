Ryder Cup, tariffe speciali per i taxi e metro B ogni cinque minuti. Ma la B1 resta ferma

Tariffe taxi speciali per raggiungere Guidonia in occasione della Ryder Cup, una tra le più importanti e prestigiose manifestazioni professionistiche digolf al mondo e terzo evento sportivo più seguito dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio. L'evento si svolgerà al Golf Club Marco Simone, nel territorio di Guidonia Montecelio, e la giunta capitolina ha approvato le tariffe temporanee da applicare sino al primo ottobre per agevolare il raggiungimento della manifestazione.

Il tariffario prevede 75 euro per il percorso da e per le Mura Aureliane/ Marco Simone Country Golf e Contry Club, mentre la tariffa a tassametro ha un importo minimo garantito di 35 euro per le corse con prelievo dell'utente al di fuori delle Mura Aureliane e con destinazione Marco Simone Golf e Country Club e per le corse con prelievo dell'utente dal Marco Simone Golf e Country Club con destinazione al di fuori delle Mura Aureliane.

Ad annunciarlo l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che ha ricordato l’approvazione del protocollo d’intesa tra Roma Capitale, Comune di Guidonia Montecelio e i rispettivi comandi di polizia locale per l’estensione del servizio taxi al Comune di Guidonia Montecelio per tutto il periodo necessario all'organizzazione e allo svolgimento della Ryder Cup.

Ryder Cup, treni della metro B ogni cinque minuti. Ma la B1 resta chiusa

La manifestazione dovrebbe portare a Roma e a Guidonia oltre 250.000 persone, ed entrerà nel vivo venerdì 29 settembre. Giornate in cui il sistema di trasporto pubblico potrebbe andare in tilt: da un lato lo sciopero dei trasporti proclamato da Cub, dall’altra la chiusura della tratta della metro B1. Il Comune ha spiegato che la chiusura è stata disposta per lavori di manutenzione definiti "necessari e urgenti" da svolgere sugli impianti di illuminazione delle gallerie e linee aeree, e che dunque le quattro stazioni della tratta B1, da Bologna a Jonio, saranno in quei giorni servite con un servizio bus "organizzato con venti navette di ultima generazione e frequenza a cinque minuti”.

Cinque minuti sarà anche la frequenza dei treni sulla linea B, sulla tratta Laurentina-Rebibbia. Questo per consentire al pubblico della Ryder Cup di raggiungere la sede della manifestazione grazie alla metro, arrivando a Ponte Mammolo e prendendo da lì una navetta. I convogli che non circoleranno sulla metro B1 verranno dunque convogliati sulla linea B, così da assicurare la promessa frequenza di cinque minuti. A questo si aggiunge la linea circolare “S” attivata da Cotral, che percorrerà Ponte Mammolo - Marco Simone - Ponte Mammolo. La linea sarà attiva dal 25 settembre al 2 ottobre, con esclusione di domenica 1. La linea “S” partirà ogni 20 minuti e andrà ad aggiungersi alla linea Marco Simone – Via Tacito – Ponte Mammolo.