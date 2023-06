Russell Crowe e l'appello ai romani: "Aiutatemi a trovare l'artista che ha ritratto i miei figli in piazza Navona"

“Ciao Roma! Sto cercando questo caricaturista che ha ritratto i miei figli anni fa. Era in piazza Navona, ma l'estate scorsa lì non l'ho trovato. Avete idee?”. L’appello arriva nientemeno che da Russell Crowe, che ha sfruttato Twitter per riuscire a rintracciare l’artista che tredici anni fa ha fatto il ritratto ai figli Charles e Tennyson.

La star del “Gladiatore” in questi giorni è a Roma per il concerto che terrà domenica sera al Teatro Romano, all’interno degli Studi di Cinecittà, con la sua band, affiancato da Gentlemen Barbers e dalla cantante irlandese Lorrain O’Reilly. E ha approfittato dell’occasione per chiedere alla community di Twitter di aiutarlo a trovare quel caricaturista, visto che “ho provato a chiedere agli altri artisti a piazza Navona l’anno scorso, ma non l’ho trovato. Potrebbe essere ovunque”.

Hey Roma !



I’m looking for this caricaturist who drew my kids years ago.

He used to be in the piazza Navona, but I couldn’t find him there last summer



Any ideas ? https://t.co/E6wi3Cq5Sg June 24, 2023

Alla fine la costanza è stata premiata: un’utente ha segnalato a Crowe che il caricaturista ritratto nella foto allegata alla ricerca è “il padre di un mio amico. Non lavora più a piazza Navona, ma gli piacerebbe moltissimo incontrarti e farti una caricatura. Facci sapere come possiamo metterci in contatto con te”. E chissà che alla fine i due non riescano davvero a ritrovarsi, magari proprio in piazza Navona.