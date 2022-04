Run for the Autism 2022, il 3 aprile si corre per l'autismo e per la pace: le strade chiuse

Il 3 aprile con partenza alle 9.30 ed arrivo alla Bocca della Verutà torna in strada il “Run for the Autism” l’unica gara su strada in Europa interamente dedicata alla conoscenza della problematica dell'autismo, promossa e organizzata da Progetto Filippide.

Una corsa inclusiva

“Con il sindaco Roberto Gualtieri abbiamo riconosciuto l’interesse pubblico cittadino e concesso il conseguente sostegno – ha ricordato l’assessore allo sport Alessandro Onorato - Centinaia di ragazzi e ragazze accompagnati da 1600 istruttori e runners solidali che correranno chi per 10, chi per 5 chilometri per le vie del centro di Roma. Nessuna distinzione tra i podisti, si corre tutti insieme. Si vince tutti insieme. Il più bel messaggio di vera inclusione”.

Il valore dello sport

All’indomani della giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell’autismo, quindi, torna a Roma un atteso appuntamento dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno dell’autismo. “ Non smetteremo mai di ringraziare abbastanza gli organizzatori insieme al testimonial Massimiliano Rosolino Nuotatore, che anche quest’anno scende in pista – ha aggiunto l’assessore Onorato - Siamo orgogliosi di ospitare questo appuntamento perché ci ricorda ancora una volta lo straordinario valore sociale dello sport”.

La raccolta fondi

Per l’edizione 2022 il Run for the Autism ha anche una duplice finalità. Oltre a diventare un volano per l’integrazione sociale delle persone con autismo, l’appuntamento odierno si lega anche ad un messaggio di pace per la guerra in corso Al riguardo è stata attivata una raccolta fondi, finalizzata all' “acquisto di materiale sanitario per l'emergenza Ucraina”hanno fatto sapere gli organizzatori della manifestazione sportiva. Le donazioni ricevute, saranno raddoppiate dal Progetto Filippide.

Le chiusure stradali

Dalle ore 00.01 fino alle ore 23.59 del 3 aprile, per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica rimangono chiuse le seguenti strade:

Piazza della Bocca della Verità; Via dei Cerchi; Via di San Gregorio; Piazza del Colosseo; Via dei Fori Imperiali; Via Cavour; Via dei Fori Imperiali; Piazza Venezia; Via del Teatro Marcello; Via Luigi Petroselli.