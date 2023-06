Rubate le corone di fiori appena deposte al monumento per Matteotti

Sono scomparse le corone di fiori deposte il 10 giugno sul monumento in memoria di Giacomo Matteotti. A denunciarlo è Vincenzo Pirillo, presidente della storica sezione socialista della Garbatella intitolata, oltre che all'ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, anche al segretario del Partito Socialista Unitario, sequestrato e assassinato dai fascisti 99 anni fa.

Scomparsi i fiori deposte sul monumento a Giacomo Matteotti

Sabato 10 giugno, nel giorno della celebrazione dell'assassinio di Giacomo Matteotti, il circolo culturale "Saragat-Matteotti" di Garbatella aveva deposto alcune corone di fiori sotto al monumento del politico di Fratta Polesine, grande accusatore del partito nazionale fascista. I fiori erano stati inviati come omaggio dal presidente della Repubblica, dai presidenti di Senato e Camera, dalla Regione Lazio, Comune di Roma e Città Metropolitana, ma anche associazioni e singoli cittadini. Pirillo, presidente del circolo, nella mattinata di domenica 11 si è recato sul posto, in lungotevere Arnaldo da Brescia per una ricognizione e non ha trovato più nulla.

Cinque corone di due metri portate via

"Devo purtroppo segnalare un gesto assolutamente inqualificabile - ha scritto in una nota - . Mi sono recato presso il monumento a Giacomo Matteotti dove ieri mattina (sabato, ndr) si è celebrata la nostra iniziativa di omaggio e ricordo del martire socialista, per verificare, come sempre, che non fossero rimaste cartacce o altro a seguito della manifestazione. Al mio arrivo mi sono reso conto che tutte le corone di fiori deposte ieri dai rappresentanti delle Istituzioni erano sparite". Cinque le corone portate via, alcune alte anche più di due metri: "Un gesto premeditato" accusa Pirillo.

"Gesto premeditato, allertate le forze dell'ordine"

"E' facile capire che ci sia stato il bisogno di uno o anche due furgoni di media grossa dimensione - ha continuato Pirillo - . Personalmente sono allibito e senza parole, non è possibile definire in alcun modo un gesto del genere, che sia stato un atto vandalico o un furto è qualcosa di veramente vergognoso. Ho già contatto le autorità e le forze dell'ordine per avvisarli di quanto accaduto, spero vivamente che si possa intervenire e che si possa rintracciare il colpevole, o i colpevoli di questo ignobile gesto. Nonostante il dispiacere devo ringraziare le forze dell'ordine per la disponibilità immediatamente accordata e le istituzioni che si sono già attivate per stigmatizzare l'accaduto. Ai vandali che hanno rubato i fiori voglio solo ricordare le parole di Matteotti: 'Uccidete me, ma la mia idea non la ucciderete mai!'".