Nelle officine di Atac ci sono 69 treni da rottamare al costo di 695mila euro

Sono dei reperti storici che ormai ingombrano e basta. Per questo Atac ha pubblicato un bando per cedere, ai fini della rottamazione, 69 treni di tre diverse tipologie che, attualmente, occupano spazio importante all’interno di alcune officine gestite proprio dall’azienda di trasporti. Ci sono, tanto per fare un esempio, dei mezzi che risalgono addirittura al 1958. Il bando, del valore complessivo di 695 mila euro, scadrà il 21 dicembre 2023.

Serve spazio nelle officine

Nel provvedimento del direttore generale di Atac che autorizza la pubblicazione del bando, si legge come sia diventata di “estrema urgenza” la ripresa delle operazioni di “alienazione dei beni rotabili" presenti presso i depositi di Magliana e Osteria del Curato. Questi mezzi, infatti, costituiscono “un intralcio alle ordinarie attività di manutenzione corrente” e alle “attività di composizione e ricovero dei convogli utilizzati quotidianamente nelle linee servite dalle officine”. Inoltre, serve spazio “vista anche l’imminente necessità di ricoverare nei siti ove ora si trovano i rotabili in parola, i nuovi treni”.

I mezzi

Come detto, sono in tutto 69 i rotabili che verranno rottamati dopo una lunga carriera sulla linee delle metroplitane di Roma. Si tratta di 3 motrici di tipo Fiat 500 di proprietà di Atac e ubicati presso l’officina di Magliana Nuova insieme a 4 motrici MR600, della Regione Lazio. Sempre a Magliana, c’è una motrice MR300 (di Atac) e ben 32 mezzi MA100 di Roma Capitale. Per quanto concerne quest’ultimo modello, ce ne sono altri 29, sempre di proprietà del Campidoglio, che si trovano presso l’officina di Osteria del Curato. Tutti i mezzi dovranno essere venduti e poi rottamati, eccezion fatta per le 4 motrici MR600 e quella di tipo MR300 per le quali è prevista solo la rottamazione “a perdere”.

Pezzi storici

All’interno di queste officine si trovano, quindi, dei veri e propri pezzi di storia del trasporto pubblico romano. Come si legge nella scheda tecnica dei rotabili allegata al bando, gli MR600 di Firema sono stati costruiti tra il 1955 e il 1998. L’unico MR300 di Stanga OMS, invece, risale al 1976. Hanno i loro anni anche le motrici MA100, le vecchie “frecce del mare”, il cui anno di costruzione risale al 1975 e venivano impiegate sulla linea A della metro. Più recenti, invece, le tre FIAT500, del 1987.

Come avverrà la dismissione

Chi vincerà il bando dovrà prelevare i mezzi dai depositi e trasportali interi presso un impianto autorizzato per il recupero. Le attività di carico, spiega il capitolato, dovranno essere condotte “senza la benché minima operazione di demolizione, riduzione, trasformazione o altro”. Sono infatti consentite “solo le operazioni strettamente finalizzate al trasporto dei rotabili medesimi”. L’intento, infatti, è quello di non intralciare ulteriormente le operazioni nelle officine visto che le operazioni dovrebbero durare, in tutto, 15 mesi dalla data di stipula del contratto.