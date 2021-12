"Questa è la città dei misteri d’Italia": la lezione del giornalista Purgatori al Rotary Roma Capitale

“Siamo a Roma, è la Capitale,è la città che più di altre subisce accadimenti dall’esterno. Non è una città violenta, c'è microcriminalità, ma cela molti misteri. Penso che, con un occhio di osservazione diverso, questa città farebbe, non dico spaventare, ma quanto meno incuriosire molto”.

Lo ha detto il giornalista d’inchiesta de La7 Andrea Purgatori, ospite d’eccezione del Rotary Club Roma Capitale, riunitosi a cena per dibattere sul tema “L’altraRoma - La Roma degli scandali, della criminalità organizzata, degli omicidi eccellenti”. Fortemente voluto dal Presidente del club Claudio Pernazza, Purgatori si è detto lieto di esserci anche perché, come ha spiegato ai presenti, ha un debito di riconoscenza verso il Rotary dato che “è grazie ad una borsa di studio di Rotary International che sono potuto andare a studiare giornalismo alla Columbia University di NewYork”.

Purgatori ha regalato a tutti i presenti uno scorcio privilegiato sui tanti misteri del Novecento italiano, alcuni dei quali ancora irrisolti. Casi diversissimi tra loro per ambito e svolgimento, ma tutti accomunati da un fatto: i protagonisti di quelle storie sono passati per Roma e lì hanno incontrato il loro destino. Per rimanere suggestionati, sarebbe già bastato soffermarsi sul fatto che la location dell’incontro rotaryano, il grand Hotel Flora di via Veneto, è nota per essere stata in passato teatro di una esplosione nel 1982, quando una bomba, piazzata sotto il suo letto, aveva dilaniato il corpo di un esponente dell’Olp (Organizzazione per la Liberazione della Palestina).

Ma il conduttore del famoso programma “Atlantide” è riuscito a tenere a bocca aperta tutti i soci dell'esclusivo club ripercorrendo anni di vicende, sulle quali ancora oggi ci sono aloni di mistero. “Questa è una città dove si muovono giochi di ogni genere, pensate che solo pochi mesi fa, due agenti sovietici sono stati espulsi dall’Italia perché ricevevano documenti riservati da un capitano della Marina Militare. Ho conosciuto spie di ogni genere: sovietici,americani, arabi. A Roma ce ne sono in quantità industriale. Solo quelle dell’ex Kgb, sono non meno di 70 e hanno un grande interesse per tutto ciò che ha a che fare con segreti tecnologici”.

Per non parlare dei soldi e del giro di affari della criminalità organizzata. Quanti locali aprono a Roma con i soldi dei clan? Le mafie hanno bisogno continuamente di riciclare denaro. Serve reinvestire i proventi delle attività illecite in economia legale. Roma è forse il posto ideale e di maggior rendita. “Forse Carminati ha descritto bene Roma quando ha detto che siamo la terra di mezzo: sotto ci sono i morti, sopra i vivi e noi (loro) chi mette in comunicazione i primi coni secondi” ha detto Purgatori, che ha poi ripercorso grandi fatti di cronaca nera e giudiziaria come il caso della banda della Magliana, la scomparsa di Emanuela Orlandi e il crac della banca vaticana”.Non senza aneddoti che, se non fossero inquietanti, strapperebbero un sorriso.

Come quando, sempre negli anni ’80, un uomo è arrivato in pieno giorno, in piazza Verdi, ha montato un bazooka davanti a tutti i presenti come se nulla fosse e ha esploso un colpo contro un palazzo. Era un terrorista palestinese contro la rappresentanza diplomatica giordana a Roma. "Ha distrutto un intero appartamento. Per fortuna non ci furono morti, solo una donna rimase ferita, ma questo per farvi capire cosa può succedere qui”.

Ma come è possibile che nella Capitale ci sia una tale “fauna criminale”? Come mai? “Siamo a Roma –ha risposto Purgatori – Questa è una città diversa dalle altre e che non viene rispettata per quello che è. In Italia. Roma è alla pari di tutte le altre città, mentre negli altri Paesi, ogni Capitale ha più finanziamenti ed è regolata da statuti speciali”. E se qualcuno prova a dare la colpaalla politica, Purgatori è netto: “Ma la politica la decidiamo noi. Mettiamoci una mano sulla coscienza”.