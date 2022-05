Al roseto comunale l'ottantesima edizione del "Premio Roma per le Nuove Varietà"

Dal rosso al bianco, passando per il rosa, il giallo e ancora il fucsia. Sono questi i colori delle rose premiate all’ottantesima edizione del ‘Premio Roma per le Nuove Varietà’ presso il roseto comunale. All’evento, andato in scena sabato pomeriggio, hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora all’ambiente, Sabrina Alfonsi. “Un’esplosione di colori, ogni anno il roseto comunale strabilia la città con i suoi colori. Quest’anno ha trionfato la Francia” ha commentato Alfonsi a margine dell’iniziativa.

Il Roseto comunale ospita una vasta collezione botanica: al suo interno si contano circa 1200 varietà di rose provenienti da tutto il mondo. Lo spazio, ai piedi dell’Aventino, è diviso in due settori: quello più grande dedicato alle rose botaniche, antiche e moderne e ripercorre la storia e l’evoluzione della rosa dall’antichità ai nostri giorni, l’altro che ospita le rose partecipanti al Concorso “Premio Roma per le Nuove Varietà” istituito nel 1933, che si svolge ogni anno.

Una giuria permanente e una giuria Internazionale hanno premiato i migliori esemplari di rose “inedite” selezionate tra 88 varietà in gara provenienti da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia e USA. A vincere il premio 2022 è stata la Francia. Inoltre, sono stati assegnati tre Premi Speciali: Premio Fragranza, la Rosa dei Bambini, la Rosa dei Pittori. Il roseto resterà aperto fino al 12 giugno.