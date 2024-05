Premio Roma 2024, il successo dell’82esima edizione: premiate le rose di Francia, Germania e Belgio

Novantaquattro nuove varietà di rose giunte da 11 Paesi di quattro differenti continenti. Sono questi i numeri che hanno caratterizzato il Premio Roma 2024.

L'edizione numero 82

Nella cornice dell’Aventino, esperti ed appassionati hanno potuto ammirare fiori arrivati dall’Oceania, dall’America del Nord, dal Sol Levante e, soprattutto, dall’Europa. Perché, ancora una volta, è stato il vecchio continente a dominare il prestigioso concorso internazionale giunto alla sua 82esima edizione.

“Sono molto felice di questa edizione del Premio che ha registrato una straordinaria partecipazione di esperti e amanti del settore florovivaistico e in particolare delle rose, ma anche e soprattutto delle cittadine e dei cittadini” ha commentato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi “In tantissimi hanno seguito la cerimonia e visitato il roseto fin dal primo giorno. Solo nel primo week end di apertura abbiamo superato le 10mila visite e non era mai accaduto. E così è stato in tutte le giornate”.

Le rose premiate

Ad aggiudicarsi la 82° edizione con il maggior numero di premi anche quest’anno la Germania: quattro i premi assegnati, due nelle categorie Internazionali H.T., la più prestigiosa, e Arbustive e due nei premi speciali della Rosa dei Giornalisti e della Rosa dei Giardinieri. Tre i premi per la Francia: uno nella categoria Sarmentosa e due per i premi speciali Fragranza e Rosa dei Bambini. Al Belgio un premio nell’ambito della categoria Floribunde.

A partecipare all’edizione 2024 sono stati i seguenti Paesi: : Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Usa.

“Il roseto – che rimane aperto al pubblico fino al 16 giugno – resta uno straordinario luogo della città che vogliamo valorizzare, abbellendolo e aprendolo sempre di più al pubblico per farlo diventare un luogo caro a tutti i romani e investendo attenzione, risorse ed energie per questo tesoro incastonato nel colle Aventino”. Il roseto comunale

È diviso in due settori: quello più grande e leggermente inclinato ospita un’interessante collezione di circa 1.200 varietà e specie, comprendente rose botaniche, antiche e moderne. L’altro è destinato alle rose che partecipano al Concorso Internazionale “Premio Roma per le Nuove Varietà”, che si svolge ogni anno proprio a maggio.

La storia del Premio Roma

La prima edizione si è svolta il 10 ottobre del 1933, nel Roseto allora collato al Colle Oppio. I giurati provenienti da Italia, Francia, Olanda, Belgio e Lussemburgo scelsero le prime due regine, per la categoria “rose italiane” la medaglia d’oro fu assegnata alla varietà Saturnia, da un ibridatore di Sanremo. Per la categoria “rose straniere” vinse la varietà spagnola Condesa de Sastago. Questa classificazione, poco tecnica ma che garantiva un riconoscimento agli ibridatori italiani, venne mantenuta fino al 1954. Dal 1955 si passò a una classificazione botanica più appropriata con le categorie “Floribunde” (rose con fiori a mazzetti) e “H.T.” (rose con fiore singolo per ogni stelo).

Il Premio Roma per la nuova varietà di rose

È dedicato alle nuove varietà, gli esemplari non ancora in commercio. Le rose partecipanti arrivano a Roma 20 mesi prima della manifestazione per dar modo alle giovani piante, provenienti da tutti i continenti, di svilupparsi e ambientarsi al clima. Per questo, nel settore dedicato al Concorso, vi sono tre aree che a rotazione vengono preparate per accogliere le “nuove arrivate” (dietro a ogni nuovo ibrido c’è un lavoro di ricerca che dura almeno 10 anni). Durante questo periodo le rose vengono curate dagli esperti tecnici del Roseto e visionate, a più riprese, da una speciale giuria permanente chiamata a esprimere un giudizio tecnico che riguarda, ad esempio, il portamento della pianta, il colore del fogliame, la rifioritura e la resistenza alle malattie. Sia i tecnici del Roseto sia i giurati non conoscono l’origine e la provenienza delle varietà in gara, identificabili solo con un numero. Il giorno del concorso ogni rosa ha un suo punteggio di partenza al quale si somma quello espresso dalla giuria internazionale, essenzialmente basato su criteri olfattivi ed estetici (colore, forma del fiore).