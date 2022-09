Rosella Sensi perde il suo cane a Villa Pamphilj, appello social: "È molto spaventata, aiutateci"

"Abbiamo perso questa cagnolina e l’ultima volta è stata vista a villa Pamphilj venerdì pomeriggio". A scrivere sul suo profilo Facebook, allegando la foto della cagnolina scodinzolante è Rosella Sensi, ex presidente della Roma: "Si chiama Argilla e se doveste trovarla scrivetemi in privato sui miei social".

"È molto spaventata, è come se fosse una persona di famiglia e siamo veramente preoccupati - aggiunge la Sensi -. Chi la trova provi a fermarla e mi scriva in privato il numero. Aiutatemi a condividere, grazie a tutti". Centinaia i commenti con richieste di aggiornamenti e segnalazioni di avvistamenti vicino il laghetto mentre correva spaventata.

Poche ore dopo è sempre Rosella Sensi a scrivere sul suo profilo postando un'altra foto del suo cane: "La cagnolina ancora non è stata trovata, vi allego un’altra foto. Ringrazio tutti per l’affetto e la collaborazione che state dimostrando a me e alla mia famiglia nell’aiutare nelle ricerche".