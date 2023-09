Al via la "Rome Future Week": Roma capitale dell'innovazione per una settimana

Roma diventa, per una settimana, anche la capitale dell'innovazione tecnologica. Prende il via infatti lunedì 11 settembre la prima edizione della Rome Future Week, una manifestazione diffusa che ha come obiettivo traghettare la Città Eterna nel futuro.

Il cartellone collettivo conta su circa 300 eventi in scena sino al 17 settembre e distribuiti su tutto il territorio, come un’enorme “fuori salone” che avrà come quartier generale la Casa delle Tecnologie Emergenti, a Roma Tiburtina per investire tutta la città connettendo idee e persone. Quattro i grandi temi affrontati nel corso della manifestazione: Growth, Connections, People, Experience, individuati per discutere di come l’innovazione sta cambiando i tanti settori dell’esperienza umana, dall'impresa all'etica passando per fintech, food, entertainment, sport, turismo, lavoro, educazione, diritti umani, mobilità ed ecologia.

Il programma prevede talk, interviste e panel che coinvolgeranno alcuni dei protagonisti del mondo dell’innovazione romana e un’audience qualificata pronta ad ascoltare storie di successo. Uno spazio in città dove incontrare partner, ambassador e imprenditori con il coinvolgimento diretto di oltre 300 ragazzi dai 18 ai 30 anni, già professionisti o in cerca di occupazione, che avranno la possibilità di acquisire il primo badge digitale di certificazione delle competenze partecipando agli eventi promossi all'interno della CTE di Roma.

“Creare nuove reti e accompagnare la Capitale verso una nuova vita attraverso l’innovazione: questi gli obiettivi della Future Week, che vede la città di Roma come parte attiva dell’evento - ha detto Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità - Come Roma Capitale siamo molto contenti di partecipare attivamente all'organizzazione di un evento che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale, connettendo idee e persone. Un’idea vincente che ha subito riscosso l’entusiasmo di tanti soggetti istituzionali e non".

Tutte le novità, gli appuntamenti, la mappa degli eventi, le iniziative speciali (e il tutto da svelare “calendario della Night Week”) si possono trovare sul sito dalla manifestazione www.romefutureweek.it e all’interno di “Casa Futuro”, quartier generale della Rome Future Week dove, con il supporto del podcaster e creator Mario Moroni, si animerà l’Open Stage, un palco dedicato a talk, interviste, in particolar modo agli interpreti, targati “Rome Future Week”, apostoli dell’innovazione.