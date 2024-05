Come si muovono i romani? L'auto preferita al trasporto pubblico

Aumenta la vendita di biglietti e abbonamenti. C’è un vero e proprio di boom di biciclette ma l’auto privata rimane il mezzo di trasporto preferito per distacco. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto mobilità 2023 pubblicato da Roma servizi per la mobilità. Si mette a confronto il 2022 con il 2021, tenendo conto, però, anche del 2019, il periodo pre pandemico.

Il dominio della macchina

Nel rapporto si mettono a confronto il 2021 con il 2019. Gli spostamenti su autovettura privata (come conducente e passeggero) si riducono in termini assoluti, seppur in misura modesta. L'utilizzo dell’auto si attesta comunque sul 63,5%, il tpl sul 10%, l’intermodale sull’1,5%. La modalità a piedi (per gli spostamenti di durata superiore ai 10’ ) rappresenta il 19% del totale con circa 915mila spostamenti.

La scelta di spostarsi con modalità dolci rimane sostanzialmente stabile (intorno al 20%), mentre si registra una significativa riduzione degli spostamenti su tpl, in tutte le sue forme, che si è ridotto di 5 punti percentuali passando dal 14,8% di share modale (utilizzo di mezzi diversi) del 2019 al 9,8% del 2021.

Interessante il dato di ripartizione modale, calcolata in base sia al criterio della totalità dei singoli mezzi impiegati per lo spostamento, che rispetto alle singole catene di trasporto. Anche in questo caso, nel 2022 è netto il predominio dell’auto privata (come conducente), che costituisce mezzo preferito per il 60% della popolazione; segue la modalità di spostamento dolce (a piedi e in bicicletta) con poco più del 22% e il TPL, che raggiunge il 13,8%.

Il rapporto dei romani con il trasporto pubblico locale

I dati riportati nel monitoraggio risentono, ovviamente, del periodo pandemico e degli strascichi avuti anche negli anni successi. In generale nel 2021 sono stati effettuati 3,19 milioni di spostamenti con l’auto privata. 1,72 milioni, invece, gli spostamenti a piedi, bicicletta o con mezzi pubblici.

L’analisi rileva nel 2022 una netta ripresa della vendita di abbonamenti e biglietti per il tpl dopo il periodo pandemico. Si registra un +21,8 mln di pezzi venduti rispetto al 2021 (+44%), con un totale di titoli venduti a Roma pari a 71 mln. Bene gli abbonamenti, con un +32,6% dei mensili rispetto al 2021 e un + 39,9% sugli annuali. In termini di durata complessiva in giornate, dai 140 mln di giorni equivalenti del 2021 si è passati ai 196 mln del 2022, con un aumento del 40% (avendo assegnato al BIT la durata equivalente di 0,07 giorni – 100 minuti).

Non cambia sostanzialmente il mix percentuale dei titoli venduti: i biglietti Roma costituiscono il 95% dei pezzi venduti (percentuale invariata rispetto al 2021), ma solo il 4,9% del totale in termini di durata equivalente dei titoli (+1,5% rispetto al 2021). Questa tendenza, però, non si riscontra nelle abitudine di spostamento dei romani.

Come si spostano i romani

Nonostante, quindi, ci sia stato un aumento nella vendita dei biglietti, il trasporto pubblico di Roma ha perso utenti nel 2021 rispetto al 2019. Una tendenza negativa che non riguarda le altre principali modalità di spostamento. Nel 2021 si è visto un aumento degli spostamenti dei romani con auto e moto private, dal 61% al 64%. Finita la pandemia, quindi, la gente ha preferito ricorrere a mezzi privati. Nel 2021, meno del 10% dei romani hanno utilizzato il tpl di superficie (con un calo del 4% rispetto al 2019), appena il 5% le metro. Probabilmente c'era ancora il timore della pandemia e il "distanziamento" sociale ha spinto i romani verso questa direzione.

Boom delle biciclette e dei monopattini

I romani hanno scoperto l’amore per le biciclette. Nel 2019, nelle famiglie della Capitale c’erano 455 mila mezzi a due ruote, nel 2021 questo numero è salito a 561 mila. Sono invece 53mila i monopattini.