VIDEO | I romani ricordano Proietti: "Ciao Gigi, facci ridere anche dal paradiso"

"Chi non piagne lo mandamo a sfidà il cavaliere nero, mo è tempo de piagne". Occhi lucidi nel ricordo della sua scomparsa, un sorriso se si pensa invece ai suoi tanti personaggi. La sua spontaneità, semplicità e il genio del suo essere attore.

I romani salutano così Gigi Proietti, scomparso nel giorno del suo 80esimo compleanno, con i funerali in forma riservata a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus: "Se non ci fosse stato in virus saremmo stati li, meritava migliaia di persone come accedde per Alberto Sordi".