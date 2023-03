RomaNatura e LVRC insieme per la tutela degli habitat e protezione degli animali della Capitale

RomaNatura ha firmato un protocollo d'intesta con l “Laboratorio Verde di Roma Capitale - Fare Ambiente Odv” (Lvrc) a tutela degli habitat e protezione degli animali.

Obiettivo della collaborazione è quello di costruire una cultura della convivenza fra gli esseri umani e le altre specie animali contribuendo così all'equilibrio degli ecosistemi. Inoltre RomaNatura e Lvrc puntano a conservare il pratimonio faunistico messo alle strette dall'espansione edilizia. Il lavoro congiunto fra le due realtà si pone anche la realizzazione di un censimento del patrimonio di flora e fauna a Roma, l’organizzazione di incontri e visite guidate finalizzate a conoscere le specie, spesso poco note, che popolano l’ecosistema urbano.

Il presidente di Roma Natura Maurizio Gubbiotti sottolinea "Costruire una cultura della convivenza fra la nostra e le altre specie, spesso percepite soltanto come nocive, è fondamentale perché i nostri programmi di conservazione colgano in maniera duratura i propri obiettivi. La collaborazione con Lvrc è importante a questo punto perché gli animali siano tutelati da comportamenti illegali e considerati come una risorsa nel delicato equilibrio fra zona urbana e territorio naturale

Giuliana Mosca, presidente di Lvr e guardia zoofila parla della collaborazione con RomaNatura come l’inizio di un percorso nuovo ed entusiasmante, che avrà come tema la tutela della biodiversità e dei cittadini che ne fanno parte. Queste le sue parole: "Realizzare insieme progetti per sensibilizzare verso la tutela degli ecosistemi, il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, nel rispetto di quanto afferma l’articolo 9 della Costituzione, la formazione verso buone pratiche coerenti con i bisogni della natura, rappresentano i nostri obiettivi principali che questo protocollo di RomaNatura ci aiuterà a cogliere".