Vodafone down in tutta Roma, utenti senza chiamate e traffico dati

Alle 12:00 sono arrivate le prime segnalazioni di utenti che segnalavano l’impossibilità di navigare e chiamare con la rete Vodafone. A Roma si sono riscontrati problemi prima all’Eur Torrino, poi a Roma Nord e Sud passando per Ostia. Alla fine, dopo circa un’ora, si è capito che la rete Vodafone non funzionava in tutta Italia. Un problema che sta riguardando anche Ho Mobile e Poste Mobile.

Vodafone down

Dalle segnalazioni raccolte sul web, sembra che il problema abbia riguardato tutta la Capitale dove il servizio sta tornando funzionante, seppur a macchia di leopardo. Problemi soprattutto per il traffico dati e nell’invio di sms. Almeno stando alle segnalazioni pervenute sul portale Downdetector, ci sarebbero problemi anche con Poste Mobile.

Internet down in tutta Italia

Dalle 13 si è cominciato a capire che il problema riguardava tutta Italia e, in particolare, la rete Vodafone. Non a caso sia Poste Mobile che Ho Mobile si appoggiano proprio a Vodafone che non ha ancora comunicato nulla a riguardo. E intanto ci sono migliaia di persone che non possono chiamare o ricevere telefonate.