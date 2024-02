Roma Viterbo, partono i lavori per il rinnovo dei binari. Ecco come cambia il servizio

Il servizio funziona a singhiozzo già di suo. Molte stazioni sono nel degrado, inaccessibili agli invalidi e con problemi di parcheggio. I treni in circolazione sono vecchi e, adesso, passeranno anche con meno frequenza. Dal 5 di febbraio e per ben 410 giorni, per via dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rinnovo dell'armamento ferroviaria nelle tratte Tor Di Quinto - Grottarossa, Saxa Rubra - Centro Rai, Ponzano - Civita Castellana, le corse della linea Roma Nord termineranno in anticipo. Si interverrà, inoltre, anche sui passaggi a livello pericolosi lungo tutta la Roma Viterbo, un intervento, solo questo, da 5 milioni e 300 mila euro .

Cambio degli orari e i lavori di Astral

Come accade per la metro A di Roma, anche per la Roma Viterbo, nel tratto urbano ed extraurbano, è tempo di sostituzione di binari e traversine. I lavori, annunciati dall’Astra, verranno svolti di notte, anche per la sicurezza di chi andrà ad operare, con la conseguente chiusura anticipata della linea. Come detto, il rinnovamento completo dei binari avverrà nelle tratte Tor Di Quinto - Grottarossa, Saxa Rubra - Centro Rai e Ponzano - Civita Castellana. Quindi, dal 5 febbraio 2024 e fino a nuovo avviso, dal lunedì al venerdì si effettuerà, nella tratta urbana, la chiusura anticipata del servizio viaggiatori dalle ore 22:00. Al posto dei treni ci saranno i bus navetta in strada fino a fine servizio.

L’annuncio di Cotral di altri lavori

Cotral, che in tandem con Astral gestisce la Roma Nord, ha annunciato altri lavori sempre inerenti al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Gli interventi si faranno sempre a partire dal 5 febbraio sulla tratta Acqua Acetosa – Montebello. In pratica parliamo dell’intero tratto urbano, eccezion fatta per Acqua Acetosa – Euclide – Flaminio. I cantieri saranno attivi per 8 mesi, quindi, fino a ottobre 2024, ogni giorno (festivi inclusi) in orario serale e notturno.

Gli ultimi treni utili a percorrere la tratta urbana saranno quello delle 22 da Piazzale Flaminio in direzione Montebello e quello delle 22:10 da Montebello in direzione Roma. Sulla tratta extraurbana, comunica Cotral, sono soppresse le corse da Flaminio a Catalano delle 19:00 e da Catalano a Flaminio delle 21:37. Queste corse sono sostituite da due corse speciali: con partenza da Pl.e Flaminio alle 19:00 e arrivo a Sant’Oreste alle 20:18 e con partenza da Sant’Oreste alle 20:26 e arrivo a Pl.e Flaminio alle 21:44. Sarà attivo il servizio bus sostitutivi con fermate in corrispondenza delle stazioni ferroviarie.