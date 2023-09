Corse soppresse e guasti, autunno di protesta per i pendolari della Roma Nord

I pendolari romani si preparano alla mobilitazione. In un periodo in cui i treni regionali sono piombati nel caos per usura del materiale rotabile, e in cui chi utilizza quotidianamente le ferrovie Roma Lido e Roma Nord fa i conti con frequenze di oltre 20 minuti, corse saltate e convogli strapieni, il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord lancia una sorta di “chiamata alle armi” per protestare contro il servizio.

“La nostra linea ferroviaria, tra le peggiori d’Italia, continua a essere sempre meno interessata da investimenti, manutenzioni regolari e soprattutto con un servizio pessimo che ci forniscono Cotral e Astral - denunciano - Paghiamo questo pessimo servizio con i nostri biglietti, gli abbonamenti e con un contratto che la Regione Lazio ha firmato con Cotral e Astral, condannandoci a stare così almeno sino al 2032 se non oltre”.

Da qui l’invito: “È tempo di reagire - tuonano - per pretendere un servizio migliore. Dobbiamo prepararci a mobilitarci per ottenere miglioramenti concreto e dare un sveglia a Cotral e Astral, ma anche alla politica regionale. Pensiamo che questo nuovo orario invernale diffuso sia un attentato alla mobilità e ai diritti dei pendolari, soprattutto per i paesi sulla direttrice della linea, da Sacrofano a Viterbo, praticamente isolati per molte ore al giorno”.

Il comitato sta raccogliendo le adesioni, e una volta ottenuto il numero delle persone che parteciperanno organizzeranno le iniziative di protesta. Nel frattempo ha invitato i pendolari a segnalare i disservizi, in particolare sul fronte del nuovo orario invernale. Lo scorso 18 settembre, infatti, è entrato in vigore un orario che aumenta le corse del servizio urbano da 170 a 182 nei giorni feriali, e riduce le corse extraurbane effettuate con i treni da 42 a 38, con l'istituzione di sei nuove corse sostitutive bus in aggiunta a quelle presenti nell'orario invernale precedente, sempre di Cotral. Diminuiscono insomma le corse della Roma Viterbo, sostitute da autobus. Questo perché Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture, ha imposto che vengano portate a termine una serie di manutenzioni dei treni, ferme dal 2019, prima di dare il via libera alla circolazione in sicurezza.