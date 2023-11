Passaggi a livello pericolosi, Astral interviene sulla Roma Viterbo

Alcuni sono stati più volte teatro di incidenti anche gravi. Adesso, verranno messi in sicurezza i passaggi a livello più critici del tratto extraurbano della Roma Nord. O, come meglio è conosciuta, la Roma Civitacastellana Viterbo. Astral ha pubblicato un bando di gara sul proprio portale da 5 milioni e 329 mila euro per individuare un operatore che si occupi della stesura del progetto esecutivo e dei lavori di installazione delle barriere sui passaggi a livello individuati. Si tratta di un nuovo intervento dell’azienda regionale sulle infrastrutture ferroviarie della Roma Nord, dopo quello pubblicato per la manutenzione di ascensori e scale mobili.

Nuovi passaggi a livello

Sono 30, in tutto, i nuovi passaggi a livello previsti dal bando e riguardano città che si trovano in provincia di Roma e di Viterbo. Parliamo di strade che attraversano i binari ferroviari ma che, a parte la segnaletica orizzontale o luminosa, non hanno altre misure di sicurezza, in particolare per gli automobilisti. Rimanendo in territorio romano, a Rignano Flaminio verranno installati ben sei barriere in prossimità di altrettanti attraversamenti

Provincia di Viterbo

In provincia di Viterbo, ci saranno interventi a Faleria, Civitacastellana (5 nuove barriere), Faleri, Fabrica di Roma (4 barriere), Corchiano (5 barriere), Soriano del Cimino (3 barriere), Viterbo (3 barriere) e Vitorchiano (2 barriere). In quest’ultimo Comune, a dicembre 2022, ci fu un grave incidente che aveva visto protagonista una famiglia che, a bordo della propria auto, aveva provato a superare il passaggio a livello senza accorgersi che stava passando un treno.