I vigili romani parleranno con le persone sorde grazie ad un volantino

Uno strumento comunicativo che aiuti le persone con problemi di udito a capirci efficacemente con gli agenti della Polizia locale in caso di un controllo o di richieste d'aiuto. La onlus Emergenza Sordi ha realizzato un flyer composto da scritte e simboli ed è stato presentato nella sala "Laudato Sì" in Campidoglio il 30 settembre insieme a Corecom Lazio, alla presidente del consiglio di Roma Capitale Svetlana Celli, all'assessora alle politiche sociali e della salute Barbara Funari e al comandante generale del corpo Ugo Angeloni.



Erano presenti la presidente del Corecom Lazio Maria Cristina Cafini, la consigliera Corecom Iside Castagnola, il presidente dell’associazione Emergenza Sordi Aps Luca Rotondi e il comandante generale della polizia di Roma Capitale, Ugo Angeloni.

Abbattere le barriere comunicative tra polizia locale e comunità sorda

L'obiettivo è quello di abbattere ogni barriera comunicativa, favorendo la piena inclusione e rendere accessibili a tutti i servizi pubblici. Durante un controllo, infatti, le persone sorde potranno capire come rispondere alle richieste degli agenti, che indicheranno i simboli corrispondenti sopra al flyer. Dall'altro lato, se bisognose di soccorso o aiuto, le persone sorde a loro volta potranno indicare i simboli o le scritte corrispondenti alla necessità da comunicare.

Corecom: "Accogliamo con entusiasmo questa iniziativa"

“Il Corecom Lazio – dichiara la presidente del comitato regionale del Lazio Maria Cristina Cafini – tra le sue funzioni ha quella di vigilare nell’ambito delle comunicazioni sul rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona, eliminando ogni discriminazione diretta o indiretta basata anche sulle disabilità, per questo abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa che va a incidere positivamente sull’integrazione e il superamento delle difficoltà che le persone sorde incontrano nella vita quotidiana".

L'assessora Funari: "Questa brochure rappresenta un gesto concreto"

“Accogliamo con favore un’iniziativa che è orientata a superare qualsiasi ostacolo comunicativo per le persone sorde - commenta Funari a margine della presentazione - . La cultura dell’accessibilità è un diritto che deve coinvolgere le istituzioni, l’amministrazione ma anche tutta la città. Questa brochure, che sarà utilizzata dalla polizia locale, rappresenta un gesto concreto di un lavoro fatto insieme con informazioni utili che migliorano la vita quotidiana di chi è sordo. Un modello che deve essere preso come riferimento per una capitale accessibile, che riesca ad abbattere anche le barriere della comunicazione".

Celli (Pd): "Così accresciamo fiducia e soddisfazione nelle istituzioni"

“È nostro dovere abbattere qualsiasi tipo di barriera, da quelle architettoniche a quelle di tipo linguistico - fa eco Celli - , non sempre così percepibili. Mostrarsi disponibili, pronti all’ascolto, anche con l’aiuto di queste soluzioni, nel caso dei cittadini con difficoltà di comunicazione come i sordi, fornisce un aiuto per farli sentire a proprio agio, più sicuri e senza timori, accrescendo la fiducia e la soddisfazione nei confronti delle istituzioni”.

Rotondi (Emergenza Sordi): "Lo facciamo in memoria di Roberto Wirth"

Per il presidente dell'associazione Emergenza Sordi, Luca Rotondi "l'obiettivo è quello di facilitare e migliorare la comunicazione tra gli agenti della polizia locale e i cittadini sordi, mediante brochure che presentano pittogrammi. In memoria di Roberto Wirth (proprietario dell'hotel Hassler, persona sorda, deceduto il 5 giugno, ndr) rendiamo insieme il mondo più inclusivo”.