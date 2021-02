Scuola di Villaggio Prenestino ancora chiusa per Covid, 30 i casi. Nessuna conferma per la variante inglese

La scuola Chizzolini al Villaggio Prenestino, primo plesso chiuso per Covid del 2021, resta ancora con i cancelli sbarrati. La preside Angela Giuseppina Ubrìaco, lo scorso 31 gennaio aveva lasciato a casa circa 400 tra docenti, personale scolastico e alunni, dopo che il 29 dello stesso mese - a seguito di un primo tampone positivo di una maestra - era arrivata la chiusura di una sola sezione della materna.

La Regione non usa mezzi termini e parla di "cluster" con tanto di "indagine epidemiologica" - ormai iniziata i primi giorni di febbraio - della Asl Roma 2.

Al momento, e qui i dati resi noti non sono ancora certi, ci sarebbero trenta positivi. Tra questi, non ci sarebbe la conferma - sempre secondo le fonti Asl e regionali sollecitate più volte da RomaToday - di persone positive alla variante inglese, come invece riportato da alcuni organi di stampa.

Dal primo caso, con un effetto domino, si è arrivati a decine di positivi in pochi giorni e così per i piccoli studenti è stato disposto l'isolamento fiduciario con la chiusura dei cancelli della Chizzolini.

Al momento, e questo è un dato certo, restano in quarantena le 4 sezioni dell'infanzia e le 25 della elementare del Chizzolini. Le famiglie, dal 10 febbraio, si stanno sottoponendo ad una serie di tamponi e la situazione, come spiegano le fonti sanitarie, sarebbe sotto controllo.