VIDEO | Covid-19, arriva il v-day pediatrico: la festa per le prime somministrazioni per i bambini allo Spallanzani

Genitori convinti e figli consapevoli. La lotta al Covid-19 non si ferma e, dal pomeriggio di mercoledì 15 dicembre, il vaccino lo fanno anche i bambini dai 5 agli 11 anni. All’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma l’avvio di questa campagna vaccinale per i più piccoli parte con una vera e propria festa: la banda della Polizia, clown e giocolieri per intrattenere i più piccoli ai quali vengono dato anche dolci e regali.

“Mia figlia è consapevole e contenta di potersi vaccinare, quindi non abbiamo esitato un istante”, dice un papà in uscita dall’hub. Per tutti un “attestato di coraggio” per, legge “aver affrontato con forza e determinazione il vaccino e per aver dimostrato di essere un piccolo grande eroe”.

Ai bambini che giungono negli hub per le somministrazioni vengono distribuiti dagli operatori anche dei fumetti appositamente realizzati a cura della disegnatrice Arianna Rea (scuola romana dei fumetti), che ringraziamo per la disponibilità, al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli. Il fumetto potrà anche essere colorato dai più piccoli durante l’attesa della somministrazione. “Un atto d’amore - dice il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -, il vaccino è sicuro e i dati a disposizione lo dimostrano. L’appello è quindi ai genitori: proteggete i vostri figli”.

Oltre al Governatore del Lazio, sono presenti allo Spallazani anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il direttore generale dell’Istituto, Francesco Vaia e il segretario della Federazione italiana medici pediatri del Lazio, Teresa Rongai.

V-Day è stato celebrato contemporaneamente presso alcuni hub su tutto il territorio laziale: il museo Explora (via Flaminia), il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera), il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant’Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina (via Canova), De Lellis di Rieti (viale JF Kennedy) e il consultorio famigliare di Viterbo (via Enrico Fermi).