Roma Tre, inaugurata la nuova mensa: adesso è "green" grazie ai prodotti bio e alla lotta agli sprechi

E' tutto pronto in via della Vasca Navale, la mensa universitaria da 170 posti utilizzata dagli studenti di Roma Tre riapre i battenti. Il 14 dicembre ha inaugurato lo spazio del tutto rinnovato dopo i lavori finanziati da DiSCo, l'ente regionale per il diritto allo studio. Non solo locali totalmente nuovi, ma anche una vocazione più ecologica.

Il progetto di ristrutturazione, infatti, ha puntato all'efficientamento energetico e alla dimuzione dell'impatto ambientale grazie all'utilizzo di stoviglie di ceramica e posate di metallo, prodotti alimentari di provenienza biologica e sistemi di produzione integrata. Non solo: siamo in epoca di pandemia, quindi all'ingresso è stato installato un termoscanner con tornello per rilevare la temperatura e controllare il green pass ed è stato realizzato un percorso guidato dall'ingresso e lungo tutti i locali della mensa per garantire il distanziamento sociale. Dall'ambiente al sociale: i generi alimentari finiti non consumati verranno distribuiti a chi ha pià bisogno, per abbattere gli sprechi.

“Continua il nostro lavoro per il miglioramento dei servizi agli studenti della nostra Regione – ha detto l’assessore a Università, Ricerca, Start Up e Innovazione Paolo Orneli – dopo la presentazione, nelle scorse settimane, della nuova e bellissima residenza universitaria da 200 posti letto che aprirà a brevissimo a Valco San Paolo, inauguriamo questa mensa universitaria da oltre 170 posti interamente rinnovata e che offre agli studenti di Roma Tre, ma non solo, un ambiente più bello, più sicuro e più rispettoso dell’ambiente dove poter mangiare e passare del tempo insieme”. “Prosegue il percorso di innovazione dei servizi per il diritto allo studio del Lazio – ha aggiunto il presidente di DiSCo, Alessio Pontillo – i nostri studenti hanno a disposizione opportunità riconosciute come buone pratiche nazionali”.