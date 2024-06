A Roma due mesi senza tram. Già da luglio servizio dimezzato. Tutte le fasi dei lavori e delle interruzioni

L’autunno di Roma sarà senza tram. Cinque mesi di lavori che scatteranno il 1° luglio e si concluderanno il 2 dicembre. Interventi che faranno funzionare la rete romana su ferro a singhiozzo, fino alla sua totale interruzione. Cominceranno dall’inizio del prossimo mese i lavori di adeguamento del deposito di Porta Maggiore . Un intervento da 9 milioni d 529 mila euro che serve per adeguare lo stabile a ricevere i 121 nuovi tram da 33 metri realizzati da Hitachi Rail. Per permettere questi interventi, la rete tram sarà profondamente modificata, fino alla sua totale chiusura, per permettere anche la sostituzione dei binari.

Stop ai tram in autunno

Atac ha reso noto il cronoprogramma dei lavori ma serve partire quasi dalla fine. Dal 16 settembre al 3 novembre si fermerà l’intera rete tram che verrà sostituita da autobus. Da una parte la notizia è positiva visto che, quando si era cominciato a parlare di questi interventi, la prospettiva era quella di bloccare l’intera rete per cinque mesi. L’aspetto negativo, però, è che lo stop ai tram sarebbe dovuto scattare a maggio, al massimo dagli inizi di giugno. Questo slittamento in avanti comporterà, ovviamente, notevoli disagi specialmente quando a settembre Roma si riempirà nuovamente dopo le vacanze estive. Così, alle porte dell’autunno, la Capitale dovrà fare a meno dei tram. Durante l’estate, poi, le linee funzioneranno a singhiozzo eccezion fatta per la 8 che, invece, rimarrà ferma per cinque mesi.

Cronoprogramma

Dal 1° luglio al 4 agosto si fermano completamente la linea 2 e la linea 8, entrambe sostitute da autobus. La linea 3 verrà integrata da navette sostitutive tra Porta Maggiore e Valle Giulia così come la linea 19 tra Porta Maggiore e Risorgimento. Regolari, invece, le linee 5 e 14. Dal 5 agosto al 15 settembre, tornerà a funzionare regolarmente la line 2 e tale rimarrà anche la linea 14. Rimarrà ferma la linea 8 alla quale si aggiungerà la linea 5, anche questa sostituita da autobus. la Le linee 3 e 19, invece, rimarranno attive solo tra Porta Maggio re Valle Giulia. Infine, dal 4 novembre al 1° dicembre si fermeranno le linee 2, 5 e 8: al loro posto ci saranno gli autobus. le linee 3 e 19 continueranno ad essere attive solo tra Porta Maggiore e Valle Giulia mentre la linea 14 sarà regolare.

Rete tram pronta prima del Giubileo

Il tempo stringe. Come detto, i lavori si sarebbero dovuti concludere entro l’estate. Ora l’obiettivo è quello di concludere i cantieri in tempo per il Giubileo. “Lo diciamo dall’inizio della consigliatura: gli interventi per la riqualificazione e l’ammodernamento di tutti gli asset sono fondamentali per permettere al trasporto pubblico di tornare alla sua piena efficienza” ha scritto l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. “Il primo luglio partiremo con le opere di adeguamento del deposito di Porta Maggiore, che dovrà essere profondamente rivisitato per ospitare i nuovi tram da 33 metri. Questa attività si aggiunge ai lavori in corso lungo tutta l'infrastruttura, che accompagneranno il processo di rinnovo della rete tram, che sarà completamente rinnovata e funzionante per l’inizio del Giubileo”.