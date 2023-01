Ritardi nei pagamenti degli stipendi, Roma Tpl ammette: "Siamo in difficoltà"

Lavoratori di Roma Tpl sul piede di guerra per il ritardo nei pagamenti degli stipendi. A denunciare la situazione sono i sindacati, che hanno parlato di "rabbia, sconforto e frustrazione, nonché enormi disagi, per i dipendenti".

"Dopo l’accredito della tredicesima mensilità, slittata dal 20 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023, i lavoratori e le lavoratrici della Roma Tpl sono ancora in attesa dello stipendio di dicembre 2022, e tra dieci giorni andrebbe accreditato lo stipendio di gennaio 2023", fanno sapere da Confail-Faisa, ricordando che il 19 gennaio soltanto poco più della metà degli autisti ha ricevuto lo stipendio di dicembre.

"Questo fatto è deplorevole, in quanto lede ulteriormente la dignità dei lavoratori creando discriminazioni e favoritismi tra colleghi - prosegue il segretario regionale Paolo Ventura - favorendo malumori che si riflettono sulla sicurezza dello svolgimento del servizio dal momento che psicologicamente lo status non è proprio dei migliori per condurre un mezzo di 20 tonnellate con 200 persone a bordo nella periferia romana. Tutto questo, a quanto pare, con il benestare dell’amministrazione capitolina che dovrebbe intervenire e sanzionare ma non lo fa".

Ventura fa quindi riferimento a "uno scaricabarile" tra Roma Tpl e Roma Capitale, con la prima che attribuisce il ritardo nel pagamento degli stipendi al ritardo nel pagamento delle fatture da parte della seconda, che invece "sostiene di pagare regolarmente. Vogliamo stigmatizzare questa condotta irresponsabile e illegittima, oltre che poco seria, richiamando alla responsabilità la società inadempiente e ricordando che chi lavora va pagato sempre, comunque è puntualmente".

Le replica di Roma TPL: "L'azienda è in stato di grande sofferenza economica"

I vertici di Roma Tpl hanno discusso della questione con i rappresentanti dei lavorati lo scorso 18 gennaio, confermando che "fino a maggio compreso siamo riusciti a liquidare le retribuzioni in modo pressoché puntuale, o comunque con uno scostamento di giorni molto contenuto, ma la situazione obiettivamente è peggiorata nella seconda parte dell'anno. Abbiamo avuto un progressivo sfilacciamento, siamo stati costretti a pagare la quattordicesima in due rate, abbiamo tardato anche nel pagamento della tredicesima e abbiamo avuto ritardi un po' tutti i mesi".

I vertici aziendali hanno quindi confermato il problema alla base: l'unico cliente di Roma Tpl è Roma Capitale, e i proventi arrivano dal contratto di servizio. Alla luce dell'aumento dei costi, primo tra tutti quello del carburante, "siamo in uno stato di sofferenza economica che si acutizza verso la conclusione dell'anno. Ciò che si riverbera in ritardi nell'adempimento dei nostri obblighi verso i creditori, siamo in difficoltà evidente sia verso i lavoratori sia verso i fornitori. È una difficoltà insormontabile per le nostre capacità".

Nel 2015 otto giorni di stop e blocci dei depositi per i ritardi nei pagamenti

"Ancora vivo è il ricordo dei fatti avvenuti nel 2015, quando prossimi a non percepire lo stipendio da tre mesi consecutivi - ricorda Ventura - i lavoratori in maniera del tutto autonoma e spontanea si fermarono per ben otto giorni, bloccando i depositi e mettendo in ginocchio interi quartieri per far ascoltare la loro voce. Un vero dramma, in tutti i suoi aspetti, che auspichiamo non si ripeta mai più".

È stato quindi rilanciato un appello sia a Roma Tpl sia a Roma Capitale affinché la questione stipendi venga definitivamente risolta, e non vi siano più ritardi nei pagamenti.