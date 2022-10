A Roma sud tornano le navette per gli studenti dei licei Pascal e Picasso

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha ripristinato le navette che collegano la struttura scolastica del liceo Pascal e Picasso di Selva dei Pini con i comuni di Pomezia e Ardea. A farlo sapere è il consigliere delegato per l'edilizia scolastica Daniele Parrucci, in seguito ad un confronto con il commissario prefettizio di Pomezia e la Rete degli studenti medi.

All'interno della struttura, durante il Covid, erano state aperte delle aule per ovviare all'emergenza. Soluzione diventata strutturale anche dopo la fine del periodo acuto della pandemia. Senza le navette, gli studenti non avrebbero più saputo come muoversi, non essendoci altra tipologia di trasporto pubblico disponibile.

Parrucci ha specificato che "è stato risolto il problema, stanziando i fondi necessari e arrivando in tempi celeri alla loro riattivazione". La parola fine all'emergenza è stata accolta positivamente dagli studenti della provincia: "Il delegato alle scuole di Città metropolitana di Roma Capitale - fa sapere il responsabile della Rete degli studenti medi Leonardo Soffientini - ha confermato l'impegno per far partire il servizio navetta gratuito dai licei Picasso e Pascal a Selva dei Pini, stanziando dei fondi per la riattivazione. Questa è la conferma del sereno e proficuo dialogo che l’attuale amministrazione sta intrattenendo con le rappresentanze studentesche anche nei territori meno centrali e extraurbani dell’area metropolitana".

"A Pomezia e ad Ardea gli studenti vivono una difficile condizione di sovraffollamento delle aule - spiega Soffientini - che costringe molti a non potersi iscrivere nei comuni di residenza ma dover raggiungere paesi vicini o addirittura come fanno in molti venire a Roma. Questa situazione la vivono da anni e da anni portiamo avanti richieste alla città metropolitana e ai comuni competenti con impegni presi e promesse mai rispettate nel tempo. Ora qualcosa sta cambiando in positivo".

“Ringrazio Città Metropolitana e in particolar modo il consigliere Daniele Parrucci - si legge in una nota del commissario straordinario di Pomezia, Giancarlo Dionisi - per avere accolto le nostre sollecitazioni a ripristinare il servizio di trasporto scolastico per gli studenti del liceo Pascal e Picasso nelle aule date in concessione dal comune di Pomezia presso il complesso del Selva dei Pini. Il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per la risoluzione delle problematiche della nostra città e dei nostri ragazzi".