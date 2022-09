Roma Storia Festival – Anteprima: il viaggio nel tempo per mostrare la Capitale del mondo

Piazza di Pietra, con il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, faranno da cornice al Roma Storia Festival – Anteprima che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. L’evento è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, ideato e progettato dagli Editori Laterza con il patrocinio di Roma Capitale Assessorato alla Cultura.

Nove appuntamenti gratuiti, e una maratona di tre ore per ciascuna serata, con alcuni dei più autorevoli storici italiani. Il tema della manifestazione è “il mondo a Roma”: per tre giorni il pubblico sarà accompagnato in un avventuroso viaggio nel tempo che mostrerà come la nostra capitale sia, da sempre, palcoscenico della Storia del mondo.

Nessuna città, come Roma, nasce e si forma nel continuo scambio di relazioni con il resto del mondo, basti pensare che nell’antichità i romani si definivano come discendenti di profughi provenienti dall’Oriente. “Roma era nel mondo e il mondo era a Roma”, la straordinaria apertura della loro comunità − capace di includere, integrare, mescolarsi − era considerata dagli antichi la causa principale della loro potenza.

Sarà Andrea Giardina a raccontare con passione “quando tutto inizia” nella sua lezione di apertura del festival venerdì 30 settembre alle ore 18. A seguire l’archeologo Andrea Carandini parlerà degli elementi che hanno fatto grande ed eterna l’architettura romana, di come Roma abbia rubato e copiato moltissimo in questo campo, ma anche inventato soluzioni mai immaginate prima. Concluderà la giornata Alessandro Barbero portandoci a San Pietro nella notte di Natale dell’800 durante l’incoronazione di Carlo Magno. Barbero spiegherà perché, più di 1200 anni dopo, si parla ancora di questa data e perché questo evento simboleggia una nuova epoca nella storia d’Europa le cui conseguenze si avvertono ancora oggi.

Sabato 1° ottobre con Francesca Cenerini proveremo a comprendere il ruolo della seducente, colta e ambiziosa Cleopatra nell’introdurre la cultura orientale nel cuore dell’Urbe. Poi Amedeo Feniello si addentrerà negli aspetti meno noti dell’incursione saracena dell’846 che fece tremare Roma lasciando una profonda ferita. Infine, Eva Cantarella esplorerà i rapporti di continuità e discontinuità tra la Grecia e Roma. La cultura greca è linfa vitale per Roma, ma è il modello romano a prevalere nell’antichità e oltre, e sarà Roma a lasciare fino a oggi un’impronta indelebile nella civiltà occidentale.

Domenica 2 ottobre il pluralismo religioso sarà oggetto della lezione di Andrea Riccardi. Il fondatore della Comunità di Sant’Egidio ricorderà al pubblico che i cattolici e il Papa sono una realtà importante, ma oggi Roma è di fatto un’enorme città multireligiosa che comprende minoranze ebraiche e protestanti, una notevole comunità musulmana e le comunità ortodosse provenienti dall’Est Europa. Alessandra Tarquini si soffermerà sul valore storico di Roma città aperta, capolavoro immortale di Roberto Rossellini. Il percorso delle “maratone della storia” sarà concluso da Luciano Canfora con una narrazione affascinante di tre costruttori di impero diversissimi tra loro: Pompeo, Cesare, Claudio.

“Roma è una città unica, che, nei suoi quasi tre millenni di storia, è stata protagonista di alterne vicende di cadute e rinascite, e ogni volta – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – si è riproposta all’attenzione del mondo grazie alla forza di coloro che l’hanno scelta ed eletta a propria dimora. Le tante vite che Roma ha vissuto a partire dalla sua fondazione sono tutte presenti nella struttura della città contemporanea. Ma, per cogliere a fondo la complessità della Roma di oggi, è indispensabile conoscere la Roma del passato. Solo studiando la Storia è possibile interpretare correttamente il presente e prepararsi al futuro. Per questo motivo, la nostra Istituzione sostiene e promuove con convinzione questo Festival, insieme alla prestigiosa Casa Editrice Laterza. Le nove lezioni che saranno tenute in Piazza di Pietra da illustri storici, sono la chiave per affrontare le sfide che ci attendono”.

L’editore Giuseppe Laterza spiega “per rispondere alla domanda crescente di storia a Roma e nel Paese, ai cicli delle “Lezioni di Storia” − che da anni riscuotono enorme successo nei teatri più importanti d’Italia − abbiamo deciso di affiancare un Festival che in un unico fine settimana porta alcuni tra i migliori storici italiani in una delle più belle piazze della Capitale. Si tratta della prima tappa di un progetto più ampio che prenderà forma in un programma più ricco e articolato nel 2023”.

Tutti gli incontri saranno introdotti da Marta Bulgherini. Come da programma, sono previste tre lezioni per ogni giornata a partire dalle ore 18. Prenotandosi per una data, il pubblico potrà partecipare alla “maratona” seguendo tutti e tre gli appuntamenti.