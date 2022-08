Roma-Shakhtar, incasso e maglie all'asta per sostenere i profughi ucraini

In occasione dell'amichevole di oggi, domenica 7 agosto, tra As Roma e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, la squadra giallorossa allenata da Josè Mourinho indosserà una maglia speciale. Sulla manica, infatti, comparirà il logo Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, come segno di vicinanza ai rifugiati e agli sfollati colpiti dalla guerra in Ucraina. Inoltre, quattro maglie indossate stasera verranno messe all'asta: il ricavato sarà devoluto all'agenzia per sostenere i rifugiati. Infine, l'intero ricavato dalla vendita dei biglietti (oltre 60.000 presenze attese) andrà al club ospite per lo Shelter Center Arena Lviv, un centro d'accoglienza per profughi realizzato dal club ucraino.

Sono migliaia le vittime dall'inizio dell'invasione russa nel paese confinante, molte le infrastrutture civili distrutte. Per questo quasi un terzo della popolazione si è vista costretta a lasciare le proprie case in cerca di protezione. Il 90% dei milioni di rifugiati che hanno lasciato il paese in guerra sono donne e bambini, privi di ogni bene e con enormi difficoltà nel reperimento di acqua, cibo e vestiti.

L'Unhcr sin dall'inizio del conflitto è impegnata sul campo per proteggere e aiutare le popolazioni colpite in tutta la regione, distribuendo assistenza economica e beni di prima necessità quali coperte, materassini, rifugi di emergenza, senza tralasciare servizi di protezione specializzati per i più vulnerabili.

“Siamo lieti che l’AS Roma continui a sostenere l’Unhcr ed il suo lavoro umanitario e ringraziamo il club per essere costantemente accanto ai rifugiati – dichiara Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l’Italia, la Santa Sede e San Marino – è di fondamentale importanza che anche quando i riflettori dei media si spengono su una crisi di rifugiati, le popolazioni che soffrono ricevano il sostegno necessario, e gesti di solidarietà come quello del club capitolino sono quanto mai importanti.”

Non è la prima volta che la squadra indossa una maglia speciale, messa poi all'asta per sostenere economicamente le operazioni umanitarie dell'agenzia per i rifugiati in Afghanistan e Ucraina.