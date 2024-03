In Campidoglio la terza edizione del "Roma Rose": premiate 19 donne

La virologa Ilaria Capua, la stilista Laura Biagiotti e la cantante Anna Tatangelo sono alcune delle 19 le donne premiate nel corso della terza edizione di “RomaRose – Non solo 8 marzo” che si è svolta mercoledì 6 marzo nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. L’iniziativa è stata promossa dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. A portare i saluti istituzionali il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Tutte le donne premiate

Nel corso della cerimonia, presentata dalla giornalista Rai Monica Marangoni, sono state premiate personalità che si sono contraddistinte in diversi settori: dal giornalismo allo sport, fino all’imprenditoria. I riconoscimenti sono stati conferiti a: Margherita Cassano, presidente della Corte Suprema di Cassazione; Ilaria Capua, virologa; Lavinia Biagiotti, stilista; Pina Traini, giornalista della sala stampa Vaticana; Annamaria Tribuna, maggiore pilota Aeronautica militare; Olivia Tassara, responsabile eventi di Ferrovie dello Stato; Michela Ponzani, docente di storia contemporanea e conduttrice tv; Anna Tatangelo, cantante; Barbara Marinali, presidente Acea; Maria Stella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia; Simona Rolandi, giornalista Rai; Eleonora Di Cocco, illusionista; Veronica Nicotra, segretaria generale Anci; Iside Castagnola di Corecom Lazio (organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni); Marta Filippi, doppiatrice e attrice; Paola De Marinis, imprenditrice; Caterina Bellandi, tassista che accompagna in ospedale bambini che hanno bisogno di cure; Andreea Stefanescu, 1° aviere scelto dell’Aeronautica Militare e atleta ginnasta; Federica Pucciariello, cuoca.

“Sono davvero felice ed emozionata – spiega Celli -. RomaRose è un premio con il quale diamo merito a tutte le donne che sono riuscite a farcela e che sono un esempio per le più giovani. Hanno dimostrato che con passione, entusiasmo, studio, competenza, capacità, abnegazione, senso del dovere, è possibile raggiungere qualsiasi traguardo. Questo appuntamento è anche un’occasione per riflettere sulle tante conquiste fatte e su tutto ciò che ancora possiamo e dobbiamo fare tutti insieme per donne libere e per il rispetto dei loro diritti in ogni parte del mondo”.

La presidente Celli è stata affiancata durante le premiazioni da: Giovanni Malagò, presidente del Coni; Guillermo Mariotto, stilista; Eugenio Martis, generale V. Capo 5° Rep. Stato Maggiore Difesa; Alberto Stancanelli, capo Gabinetto Roma Capitale; Miguel Gotor, assessore alla cultura Roma Capitale; Paolo Olmi, direttore d’orchestra; Nicola De Bernardini, vice capo di Gabinetto di Roma Capitale; Alvaro Moretti, vicedirettore de Il Messaggero; Emanuele Blandamura, ex pugile campione europeo, dirigente Opes; Massimo Bagnato, comico; Jimmy Ghione, inviato di Striscia la Notizia; Francesco Rattà, vice questore; Mario De Sclavis, comandate generale della polizia locale Roma Capitale; Carmine Barbati, vicepresidente vicario Assemblea capitolina; Eugenio Patanè, assessore alla mobilità Roma Capitale; Salvatore Sanzo, dirigente sportivo ed ex schermidore; Antonio Pelosi, imprenditore ideatore dell’Albergo Etico.