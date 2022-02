Roma ricorda Valerio Verbano: ucciso a 18 anni durante gli anni di piombo

Roma ricorda Valerio Verbano, il giovane militante di Autonomia Operaia ucciso con un colpo d’arma da fuoco in un agguato nella sua casa di via Monte Bianco.

Quarantadue anni fa l’uccisione di Valerio Verbano

Era il 22 febbraio 1980 quando tre uomini coperti da un passamontagna e armati di pistola entrarono nella casa di Montesacro immobilizzando i genitori in attesa del ritorno del ragazzo: quando Valerio entrò gli spararono alla schiena uccidendolo e fuggirono. Una morte che resta ancora senza colpevoli con le indagini ancora aperte. “Una ferita che non guarisce mai” - scrivono i compagni.

In via Monte Bianco la corona di fiori del Comune

Questa mattina, in via Monte Bianco, dove da anni dominano la targa e una scritta in memoria di Valerio Verbano, la deposizione di una corona di fiori da parte di Roma Capitale. “Un momento particolarmente emozionante per me, che ho sempre vissuto la storia di Valerio come parte di una memoria collettiva, antifascista e intergenerazionale, di cui sono e mi sento parte” - ha commentato a margine l’assessora comunale alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli.

“Le istituzioni devono parlare con atti concreti per tener aperto lo sguardo sulla memoria di quegli anni e insieme onorare la morte di Valerio e anche quella di Carla, la madre che fino all'ultimo ha cercato la verità senza trovarla. Continuare a ricordare la sua morte violenta serve a fare della memoria un fatto presente, di uso pubblico e di impegno quotidiano. Proprio da quella memoria è nata una comunità che fa dell’antifascismo, dell’impegno sociale e culturale il suo cardine e che è una delle ereditá più preziose di quella terribile vicenda. Roma non può dimenticare e come è scritto sulla targa, tocca a noi curare una ferita che non guarisce mai”.

Il corteo in memoria di Valerio Verbano

Nel pomeriggio di oggi previsto, come ogni anno nel giorno della morte di Valerio Verbano, il corteo per le strade di Montesacro degli antifascisti. “Crediamo necessario oggi più che mai unire insieme le resistenze che già esistono, ma soprattutto mobilitarci e organizzare nuove lotte, per la giustizia climatica e sociale, per ribaltare lo stato di cose presente, fuori dalla miseria di un presente fatto di disuguaglianze e oppressione. In ogni casa e scuola occupata dietro ogni barricata - scrivono i militanti di Montesacro e Tufello - Valerio vive”.