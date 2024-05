Roma è al 64° posto tra le città a misura di bambino. Ancora peggio per i giovani

Dal verde attrezzato ai giardini scolastici, dalla presenza di palestre nelle scuole alla dimensione abitativa. Roma, per i bambini fino ai 10 anni, non è tra i posti migliori in cui vivere. La classifica 2024 stilata da Lab24 de Il Sole 24 Ore fa registrare un miglioramento da parte della Capitale rispetto alla precedente rilevazione del 2022, ma la tiene comune nei bassifondi, soprattutto per quanto riguarda le grandi città.

La qualità della vita a Roma

Ad essere tenuti in considerazione sono 12 parametri statistici, forniti da fonti come Istat, Infocamere, Siae, ministero dell'Interno e Iqvia, utili a raccontare il livello di benessere nei territori. Le tre categorie prese in esame sono quelle dei bambini (0-10 anni), giovani (18-35 anni) e anziani (over 65). I primi posti sono tutti al nord: Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. Roma si ferma al 64° posto per i più piccoli, al 98° per chi ha tra i 18 e i 35 anni mentre va molto meglio per gli anziani, piazzandosi al 40° posto.

Le grandi città (del Sud) agli ultimi posti

Per quanto riguarda in particolare i giovani, Roma segue il trend negativo delle grandi città: a parte Bologna e Firenze (14° e 33° posto), Milano è al 45°, seguita da Bari, Catania, Napoli, Palermo e appunto dalla Città Eterna che occupa una delle ultime posizioni nel ranking finale, il 98° posto. Tra i nuovi indicatori considerati per questa categoria ci sono le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro e l'imprenditoria under 35.

Vita difficile per chi ha fino a 10 anni

Le considerazioni più approfondite sulla qualità della vita per i bambini a Roma, si possono fare andando a spulciare i singoli parametri statistici, dai quali emergono situazioni (in alcuni casi) anche preoccupanti. Per esempio rispetto agli spazi abitativi a disposizione dei bambini, quindi i metri quadri medi per abitante del settore residenziale, dato fornito da Scenari Immobiliari su maggio 2024: Roma è al 104° posto con 54 mq, il valore medio nazionale è oltre 20 punti superiore. Roma non brilla nemmeno nelle dotazioni scolastiche. Per esempio, ci sono solamente 5,7 mq di giardino per bambino dagli 0 ai 14 anni (dati Istat), a fronte degli 11,8 registrati in media a livello nazionale. Sotto il 90° posto per quanto riguarda i progetti Pnrr dedicati all'istruzione, dati elaborati dal sito Italiadomani.it. Pessimo il ranking basato sulla spesa sociale per le famiglie e i minori: a Roma 12,2 milioni di euro secondo i dati Istat del 2021, contro i 41 della media nazionale.

Le cose non migliorano quando si passa a parlare di giovani. Chi ha tra i 18 e i 35 anni a Roma combatte con affitti alti, difficoltà nel fare impresa, presenza nelle istituzioni pubbliche, carenza di luoghi aggregativi, precarietà e disoccupazione. La Capitale si piazza al 106° posto per presenza di aree sportive: solo 0,1 mq per ogni residente under 35 (dati Istat 2021), con la media nazionale che si attesta a 12,4 mq. Un ritardo enorme. E' difficile anche farsi strada in politica, al di là di quanto cerchino di comunicare i partiti: solo il 24,3% degli amministratori comunali è under 40. Non che a livello nazionale vada molto meglio con il 26,2%.

Ma i parametri a preoccupare di più sono quelli legati al lavoro, alla disoccupazione e all'imprenditoria, nonostante ci sia una voce che supera il trend nazionale. Per quanto riguarda la trasformazione di contratti di lavoro in rapporti indeterminati, Roma si attesta al 43° posto con 15,8 variazioni contrattuali ogni mille abitanti. Contratti a termine, stagionali, in somministrazione, apprendistati che diventano rapporti "per la vita". In Italia siamo al 14,2. I dati Infocamere al 31 marzo 2024 dicono che ci sono il 7,2% di imprese con titolari under 35. Cinquantacinquesimo posto generale per la disoccupazione giovanile, che incide "solo" per l'11,3% sul totale dei giovani tra i 15 e i 34 anni in base ai dati Istat del 2023. In Italia siamo a 13,8% di disoccupati sul totale.

Affitti salatissimi

Tragica la situazione relativa all'incidenza del canone d'affitto (in zona semicentrale) per i giovani under 35 che vivono a Roma. La Capitale si piazza al 107° posto, in quanto l'affitto incide quasi il 68% sul reddito medio, secondo i dati incrociati di Scenari immobiliari con le statistiche del Mef, a maggio 2024. Un peso enorme, che man mano sta spingendo le giovani coppie (che, in base alla ricerca di Lab 24, non si sposano quasi più e fanno figli in media a 33,2 anni d'età) a spostarsi in periferia o nella fascia urbana intorno alla Capitale, dove i canoni sono più accessibili, a discapito di un trasporto pubblico meno efficiente e ramificato.

Una Roma a misura di anziano

Vanno meglio le cose agli anziani, la fascia di popolazione dai 65 anni in su. A conferma di una spaccatura generazionale importante. Roma, in questa classifica, si guadagna il 40° posto con 439 punti finali. Certo, ci sono delle pieghe che non rappresentano lusinghe per la città governata da Roberto Gualtieri: 100° posto per quantità di persone sole, 91° per quantità di biblioteche ogni 10mila abitanti oltre i 65 anni (3,6 mentre la media nazionale è quasi doppia), solo 85° posto per letti nelle Rsa: 7 posti ogni mille abitanti anziani, secondo i dati forniti da Scenari immobiliari su dati Istat e dagli assessorati regionali, a maggio 2024. In Italia di posti, in media, ce ne sono quasi 20 ogni mille persone. Positivi i dati in parametri cruciali come il consumo di farmaci per malattie cronichen(189,5 unità pro capite rispetto alle 198,6 nazionali), il consumo di farmaci per la depressione (16.7 unità contro le quasi 20 nazionali), l'aspettativa di vita dopo i 65 anni (a Roma si arriva a superare gli 86 anni).