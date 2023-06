Roma Pride 2023: tutto quello che c'è da sapere su eventi, percorso e orari. Le info

E' arrivato il giorno del Roma Pride 2023. Come ogni anno ormai da quasi trenta, la Capitale si colora con l'arcobaleno che identifica la comunità Lgbtqia+ di tutto il mondo e richiama la partecipazione di appartenenti e attivisti della comunità, oltre a rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici e personaggi dello spettacolo. Madrine di questa edizione, che prende il nome di "Queeresistenza" e si tiene come di consueto il secondo sabato di giugno, le cantanti Paola e Chiara con la loro hit "Furore". Dal percorso agli orari, ma anche le deviazioni al traffico e al trasporto pubblico, ecco tutto quello che c'è da sapere sul Roma Pride 2023.

Roma Pride 2023: il corteo

Il corteo, come di consueto coloratissimo, sarà di circa 20.000 persone e partirà alle 15.00 da piazza della Repubblica. Come fa sapere Roma Mobilità, i partecipanti percorreranno viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell' Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per concludersi a piazza Madonna di Loreto.

Strade chiuse e deviazioni

Per quanto riguarda la viabilità, dato il passaggio di circa 20.000 persone (finirà intorno alle 20.00), ovviamente sarà vietato parcheggiare per tutti, eccetto chi è al servizio di persone con disabilità o con targa diplomatica, nei punti di partenza e arrivo del corteo e su via Liberiana. Alle 13.30 sarà chiusa piazza della Repubblica per l'inizio dell'afflusso di partecipanti, dalle 15.30 chiusure graduali e temporanee via via che passerà il corteo del Roma Pride 2023, alle 19 inizierà la chiusura di via dei Fori Imperiali e via Cavour, nel tratto tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, mentre contestualmente riprenderà la circolazione nelle strade precedentemente interessate dall'evento.

I bus che cambieranno percorso

Anche le linee del trasporto pubblico locale verranno deviate per consentire lo svolgimento del Roma Pride 2023. Nello specifico, dalle 13.30 alle 20, sono previsti cambi di percorso e limitazioni per le seguenti linee: C3, H, 3NAV, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 170, 360, 590, 649, 714 e 910.

La parata: i carri partecipanti al Roma Pride 2023

Saranno 35 i carri a rendere ancora più movimentata e dinamica la parata del Roma Pride 2023. Aprirà il corteo quello del coordinamento della manifestazione, con dedica a Roma e ai suoi monumenti. Come fa sapere Adnkronos, seguono i carri, tra gli altri, di Cosmopolitan, Disney, Famiglie Arcobaleno, Procter&Gamble, Durex, American Express, Ben&Jerry's, ovvero una parte degli sponsor della ventinovesima edizione della parata dei diritti Lgbtqia+.

Paola e Chiara madrine dell'evento si esibiranno a Capannelle

Il Roma Pride 2023 sarà diffuso. Infatti, non ci sarà solamente il corteo che attraverserà il centro di Roma colorandolo con l'arcobaleno simbolo della comunità Lgbtqia+, ma ci saranno anche altri eventi e palchi collegati. Per esempio il villaggio "La Pride Croisette" alle Terme di Caracalla, che proseguirà la festa fino al 18 giugno con dibattiti, presentazioni, spettacoli. Dopo la parata, inoltre, le testimonial Paola e Chiara Iezzi, reduci dal loro primo Sanremo dopo una lunghissima assenza e interpreti della hit dell'estate "Furore", inno del Roma Pride 2023, regaleranno alle circa 20.000 persone previste un'esibizione a Capannelle, nell'ambito del "Rock in Roma". Un evento organizzato in collaborazione con Muccassassina.