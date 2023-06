"Queeresistenza": lo slogan del Roma Pride 2023

Sabato 10 giugno alle 2023 dalle ore 15:00 a Piazza della Repubblica partirà la sfilata del Roma Pride 2023 a cui parteciperà anche il sindaco Gualtieri.

Slogan di questa edizione è “Queeresistenza” un grido di resistenza e di esistenza che traspare evidente nell’illustrazione (realizzata da Irene Rinaldi) della campagna dell’evento in cui viene rappresentata l’energia vitale di corpi in festa per creare un’immagine in cui le persone LGBTQIAK+ potessero rivedersi con orgoglio. Obiettivo dell’iniziativa è quella di non smettere di rivendicare con orgoglio che esistono famiglie e relazioni differenti. Madrine dell’evento le cantautrici Paola e Chiara, la lora canzone Furore sarà inno ufficiale del Roma Pride 2023.

La manifestazione ha il patrocinio di Roma Capitale che tanto si è spesa per il Roma Pride 2023 come sottolinea Marilena Grassadonia, Coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale. Queste le sue parole: “Insieme alle associazioni e alla comunità lgbtqia+ della città abbiamo portato avanti un lavoro che ha portato i primi risultati nei vari ambiti dell’amministrazione e che riguardano i diversi aspetti della vita quotidiana di ogni persona: dal sociale alle pari opportunità, dalla scuola allo sport, dall’anagrafe all’ambiente, dalla formazione ai servizi. La conferma dell’impegno che come Roma Capitale abbiamo deciso di portare avanti insieme alla comunità lgbtqia+ per rendere la nostra città sempre più una capitale dei diritti".