Roma pride 2023: percorso, strade chiuse e bus deviati

Grande attesa per il RomaPride. Come ogni anno, nel secondo sabato di giugno, il centro della Capitale è pronto a colorarsi e ad accogliere la marcia festante dell'orgoglio Lgbtqia+. Lo slogan di questa edizione sarà "Queeresistenza" mentre le testimonial dell'evento saranno le cantanti Paola & Chiara che si esibiranno sulle note della canzone "Furore".

Il percorso

Attese 20.000 persone che sfileranno, secondo quanto informa RomaMobilità, da piazza della Repubblica per percorrere viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell' Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per concludersi a piazza Madonna di Loreto.

Le strade chiuse

Sul fronte viabilità, divieti di sosta (eccetto veicoli al servizio di persone con disabilità o con targa diplomatica) nei punti di partenza e arrivo del corteo e su via Liberiana. E poi, temporanee chiusure lungo il percorso. In particolare, alle 13,30 è prevista la chiusura di piazza della Repubblica, alle 15,30 la chiusura graduale del percorso interessato dalla manifestazione, alle 19 l'arrivo dei carri in via dei Fori Imperiali e l'inizio della graduale riapertura al traffico delle vie attraversate ad eccezione chiaramente di via dei Fori Imperiali e di via Cavour (tratto da largo Venosta a largo Corrado Ricci).

I bus deviati

Per quel che riguarda il trasporto pubblico, dalle 13,30 alle 20 circa, sono previste deviazioni o limitazioni per le linee C3, H, 3NAV, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 170, 360, 590, 649, 714 e 910.