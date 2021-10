Domenica si corre la Roma-Ostia, ecco il piano trasporti: deviate 27 linee bus

Domenica 17 ottobre, si correrà la 46° edizione della corsa podistica competitiva denominata “Roma-Ostia HALF MARATHON 2021”. Parteciperanno circa 6.000 atleti.

La corsa si svolgerà sul seguente percorso: via Cristoforo Colombo direzione Roma centro (altezza Palalottomatica) contromano, via Cristoforo Colombo fino all’intersezione con viale Europa, viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Mustafà Kemal Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo direzione Ostia, arrivo a piazzale Cristoforo Colombo.

Questo il programma: all'1 della notte tra sabato e domenica, inizio allestimento delle strutture nella zona di partenza con chiusura al traffico di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico, ed inizio allestimento strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci.

Alle ore 8 partenza della gara di 21,097 km; ore 11 termine dello smontaggio delle strutture nella zona di partenza e riapertura al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale America e viale dell’Oceano Pacifico; ore 12:30 termine della manifestazione sportiva; ore 15 termine smontaggio strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci e riapertura al traffico veicolare. Modifiche per le linee 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, C7, C13.