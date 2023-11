Occupata la facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza

La facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza è stata occupata. A farlo sapere è Cambiare Rotta, organizzazione studentesca di sinistra che dall'inizio del conflitto in Medio Oriente sta protestando contro la rettrice Antonella Polimeni per le sue posizioni considerate eccessivamente filo-Israele.

Scienze Politiche occupata

L'occupazione si è concretizzata nel tardo pomeriggio di mercoled' 8 novembre, dopo un'assemblea nel cortile della facoltà di Scienze Politiche, occupata anche un anno fa dopo gli scontri tra studenti e forze dell'ordine del 25 ottobre 2022. Stavolta i motivi sono altri.

La decisione dopo un'assemblea

"Al fianco della resistenza palestinese gli studenti si riprendono l'ateneo: occupata la facoltà di scienze politiche! - fa sapere Cambiare Rotta - . Dopo una partecipata assemblea, accesa dalla rabbia per le settimane di massacro del popolo palestinese, martoriato da 75 anni da parte di Israele che oggi accelera la sua politica di genocidio, gli studenti si sono ripresi le aule dell'ateneo. La rettrice di Sapienza e continua a schierarsi dalla parte di Israele, e a tenere in vigore numerosi accordi con l'industria degli armamenti e tutto il comparto militare, mentre si nasconde dietro un'ipocrita bandiera della Pace".

Gli attacchi alla rettrice Polimeni e le richieste alla politica

Già nei giorni scorsi, due volte i collettivi più a sinistra del panorama studentesco della Città Universitaria hanno sfilato in corteo in favore della Palestina e contro Israele, al grido di "Palestina Libera" e "Intifada". In un'occasione si sono verificati anche alcuni momenti di tensione, a causa del tentativo del corteo di entrare nella sede del Rettorato. "L'attuale classe politica, da destra a sinistra, continua a privarci dei nostri diritti mentre si sporca le mani del sangue palestinese - continua la nota degli occupanti -. Alla solidarietà internazionalista con l'eroica resistenza palestinese si affiancano le nostre rivendicazioni: STOP accordi della Sapienza con Israele e l'industria militare, STOP all'invio di armi e taglio delle spese militari, Soldi all'istruzione e alla casa, non alla guerra!":

Il 10 novembre è prevista una nuova manifestazione cittadina, che verrà seguita il 15 da un corteo interno alla Sapienza e poi il 17 novembre da una più ampia manifestazione per chiedere più fondi all'istruzione e contro la guerra, in occasione della Giornata internazionale degli studenti.