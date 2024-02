Pendolaria 2024, anche per Legambiente la Metromare e la Roma Nord sono tra le peggiori ferrovie d'Italia

Non è solo una chiacchiera da bar o un giudizio espresso per la frustrazione. La Metromare e la Roma Nord-Viterbo sono tra le linee ferroviarie peggiori d’Italia anche secondo il rapporto “Pendolaria 2024” di Legambiente, un report che analizza il trasporto su ferro delle regioni italiani. Le ferrovie romane vanno a fare compagnia alle ex Circumvesuviane o alla Catania-Caltagirone-Gela. Un disastro certificato dai numeri e dall’abissale differenza che c’è tra la linee gestite da Astral insieme a Cotral e quelle, invece, di competenza di Trenitalia.

I numeri

Nel Lazio ci sono, su carta, 1.521 corse al giorno, 961 in capo a Trenitalia e 560 in capo a Cotral ed Atac (quest’ultima viene conteggiata per la Termini – Centocelle). I treni che circolano nella nostra regione sono 253 ed hanno un’età media di 17,8 anni ma ben il 53% dei mezzi ne ha più di 15. In questo caso, però, c’è una bella differenza tra i gestori. I treni delle ferrovie gestite ora da Cotral hanno una media di 32,5 anni di età (leggermente scesa grazie ad alcune dismissioni), contro i 13 per quelli di Trenitalia, a testimonianza di un rinnovamento importante avvenuto negli ultimi anni. Gli effetti di questa anzianità sono sotto gli occhi di tutti, con la Metromare e la Roma Nord continuamente azzoppate da mezzi guasti o poco efficienti.

Le peggiori d’Italia

Metromare e Roma Nord sono state inserite da Legambiente, insieme ad altre nove linee, tra le ferrovie peggiori d’Italia. Il capitolo dedicato al trasporto laziale comincia così: “Dopo anni e anni di inqualificabile peggioramento del servizio, si è arrivati al disastro per le linee ex-concesse Roma Lido e Roma Nord, che in questi ultimi mesi avrebbero dovuto cambiare volto con i passaggi di gestione a Cotral”. Un incipit che lascia poco spazio all’interpretazione.

Metromare

Per quanto riguarda la Metromare, linea da 28,3 chilometri che serve il quadrante sud ì-ovest di Roma, è composta da 13 fermate. Quella che “dovrebbe essere una linea strategica per la mobilità dell’area romana” nonché, “potenzialmente, la più frequentata tratta ferroviaria d’Italia”, si legge nel rapporto, è caratterizzata da “salti di corsa, stop al servizio e degrado”. Di esempi ce ne sono diversi, come la “stazione Tor di Valle, un cantiere fermo da molti anni, mentre si attende l’apertura della stazione Acilia Sud, prevista per l’anno in corso”.

È a rischio “la realizzazione della stazione Torrino-Mezzocammino, il cui progetto iniziale inserito nel PRG di Roma prevedeva la realizzazione in un punto in curva, aspetto espressamente vietato dalle leggi nazionali”. Velo pietoso, poi, sulle frequenze, un problema che su qusto giornale raccontiamo a cadenze quasi regolari: “ai treni ogni 23 minuti, si sono aggiunti ritardi spesso non comunicati che hanno portato l’attesa a 30”.

Roma Nord-Viterbo

La linea si snoda per 101,9 km, suddivisi in 12,5 km di servizio urbano e i restanti 89,4 km di servizio extraurbano, quello che porta da Montebello a Viterbo. Ci sono 35 fermate e un tempo di percorrenza previsto di 22 minuti per la tratta urbana e di 155 minuti per quella extraurbana. Nel report si parla di “lunghe ed estenuanti” attese in banchina e del “sovraffollamento sui pochi treni a disposizione”. Il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord ha evidenziato come nel 2023 siano state oltre 7mila le corse soppresse, ma i problemi riguardano anche le biglietterie, chiuse in molte stazioni o solo parzialmente a disposizione degli utenti. Per non parlare, poi delle stazioni fatiscenti e delle barriere architettoniche fino al divieto di portare a bordo dei treni le biciclette.

Lavori

Nel report si ricorda che per entrambe le linee sono previsti investimenti per trasformarle in vere e proprie linee metropolitane, per 481 milioni di euro, finanziati tramite i fondi del Pnrr. Sul fronte del materiale rotabile Regione Lazio e Firema hanno siglato un terzo contratto, nell’ambito dell’accordo quadro dal valore di 282 milioni, che prevede la fornitura per un valore di quasi 43 milioni di euro degli ultimi 5 rotabili a sei casse per la linea Roma-Lido.

Per la Roma Nord Sulla Roma Viterbo, a partire dal 5 febbraio, sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rinnovo dell'armamento ferroviaria nelle tratte Tor Di Quinto - Grottarossa, Saxa Rubra - Centro Rai, Ponzano - Civita Castellana. Per questo motivo, le corse della linea Roma Nord termineranno in anticipo. Verranno realizzati i nuovi passaggi a livello mentre le Regione Lazio ha previsto il raddoppio dei binari su tutta la linea. Come se non bastasse, la FL3, Cesano Viterbo, gestita da Ferrovie, chiuderà per tutta l’estate per instalalre nuovi dispositivi che aumenteranno la frequenza delle corse.

A partire dal 5 marzo l’ex Roma Lido chiuderà alle ore 21 per il completo rinnovo della linea aerea. La Regione Lazio ha poi previsto, nel suo Piano integrato di attività e organizzazione, il raddoppio dei binari dell’ex Roma Lido e l’arrivo di nuovi convogli . Non solo. Sono in dirittura d’arrivo anche i lavori per la realizzazione delle nuove stazioni e il completamento di quelle oggetto di interventi di restyling. Buone notizie per gli utenti che, intanto, devono però confrontarsi con un servizio che ha tempi di percorrenza ben lontani dai 6 minuti a treno promessi.