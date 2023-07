Corse cancellate e treni senz'aria condizionata, la Roma Nord affonda nel caos: "Deve scapparci il morto?"

"Ci deve scappare il morto per sistemare qualcosa sulla Roma Nord?". Lo sfogo arriva dai pendolari che utilizzano quotidianamente la ferrovia regionale Roma-Civita Castellana-Viterbo, che lamentano da giorni una situazione definita "vergognosa" del servizio a causa della combinata caldo, ritardi e soppressioni.

Soltanto qualche giorno fa, il 17 luglio, il servizio era stato interrotto causa guasto, e i pendolari costretti a riversarsi fuori dalla stazione di piazzale Flaminio in attesa di navette che - denuncia il comitato dei pendolari Ferrovia RomaNord - non sono mai arrivate: “Quello che sta accadendo da giorni alla ferrovia è vergognoso, veramente da peggiore ferrovia d'Italia quale è - tuona il comitato - Dalla settimana scorsa vengono soppresse decine e decine di corse al giorno e da poco la stazione di Flaminio è stata chiusa, si dice, per mancanza di treni. Si dice, dato che non esiste una comunicazione ufficiale". I pendolari denunciano anche la circolazione di pochi treni, tutti senza aria condizionata, e hanno annunciato l'intenzione di presentare denuncia formale in procura per interruzione di servizio pubblico.

"Le condizioni sono indecenti e non riuscite a garantire un orario di servizio nemmeno con la metà delle corse - aggiunge Fabrizio Bonanni, portavoce del comitato - Le persone si sentono male e la politica si gira dall'altra parte, per non parlare di chi la gestisce la ferrovia, che nemmeno si parlano tra loro, oltre a tollerarlo: parliamo di Cotral e Astral. A più riprese abbiamo detto alla Regione Lazio (presidente e assessore ai trasporti) che serve un coordinamento maggiore sennò questi sono i risultati. Speriamo che non ci scappi il morto in queste condizioni disumane di viaggio per utenti e macchinisti, ma non siamo tanto lontani".