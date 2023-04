Roma Multiservizi dona uova di Pasqua solidali ai ragazzi con disabilità dell'Istituto Vaccari

Sorpresa di Pasqua per gli ospiti dell’Istituto Leonarda Vaccari di Roma, che hanno ricevuto da Roma Multiservizi delle uova pasquali solidali prodotte dalla Onlus internazionale Wend Barka.

Roma Multiservizi, l'Azienda romana leader nei servizi integrati per la città, ha acquistato queste uova con un duplice scopo: sostenere e donare un sorriso ai bambini con disabilità della struttura romana, che rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi e l’assistenza nella prima infanzia, con particolare attenzione ai bambini con Disturbo dello Spettro Autistico ma anche per sostenere la popolazione del Burkina Faso. Infatti il ricavato delle vendite delle uova verrà destinato per il sostegno della popolazione che sta fuggendo dalle zone del Nord del Burkina Faso, assediate da gruppi armati da ormai quattro anni.

Alessandro Venturieri presidente di Roma Multiservizi S.p.A. sottolinea il sostegno dell’azienda all’Istituto Vaccari: “Collaboriamo con loro da oltre venti anni, siamo orgogliosi di aver contribuito all’allestimento presso la struttura della stanza multisensoriale per i bambini e, non appena si è presentata questa nuova opportunità, non abbiamo esitato un attimo prima di realizzarla, sapendo di poter fornire un aiuto anche alle popolazioni del Burkina Faso in difficoltà”.