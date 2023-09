Nuova sede per lo sportello di Roma Mobilità: dove chiedere permessi ztl, sosta e licenze taxi

Nuova sede per lo sportello al pubblico di Roma Mobilità, che da lunedì 25 settembre si è trasferito in via Silvio D'Amico 38, zona Ostiense, lasciando quella di piazzale degli Archivi 40, all'Eur.

Lo sportello è dedicato al rilascio dei permessi ztl, sosta, persone con disabilità, licenze Taxi/NCC, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16, solo su appuntamento con l'app gratuita SolariQ (disponibile per iOS e Android) o chiamando lo 06 57003 (tasto 9).

L'accesso sarà possibile solo tramite QR CODE - rilasciato dall'app SolariQ in fase di prenotazione - o codice fiscale indicato nella prenotazione.