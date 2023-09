Roma-Milan all'Olimpico: come raggiungere lo stadio. Le modifiche durante i lavori in piazza Pia

All'Olimpico, tutto esaurito nonostante le proteste per il caro biglietti, si gioca Roma-Milan, sfida valida per la terza giornata di Serie A. In occasione del big match ci saranno modifiche per la viabilità nella Capitale per ragioni di sicurezza e per consentire il regolare flusso dei tanti tifosi che seguiranno la partita.

Per il piano mobilità saranno chiuse diverse strade a ridosso dello stadio e in zona Foro Italico, attivati divieti di sosta molte ore prima della partita, e saranno intesificate le linee del tram e degli autobus che effettuano il loro servizio nelle vicinanze dell'Olimpico.

Per raggiungere la zona della partita sarà possibile servirsi del tram 2 (piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) e da 16 linee di bus quali:

23 - via Pincherle-piazzale Clodio;

31 - Laurentina/metro B-piazzale Clodio;

32 - stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento;

69 - Largo Pugliese-piazzale Clodio;

70 - Via Giolitti/Termini-piazzale Clodio;

89 - stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio;

200 -stazione Prima Porta-piazza Mancini;

201 - Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini;

226- Grottarossa-piazza Mancini;

280 - Piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini;

301 Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A;

446 - Stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini;

628 - piazza Cesare Baronio-Farnesina;

910 - stazione Termini-piazza Mancini;

911 - ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini;

982 - Stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade.

Di queste, le linee 23, 280, 982 e le notturne n3d e n3s sono deviate per via del cantiere di Piazza Pia. Per questa ragione è sconsiglato transitare in zona Prati per raggiungere l'Olimpico ma è preferibile seguire la direttrice Olimpica, via Leone XIII, Circonvallazione Clodia.

Per quanto riguarda il servizio metro, i treni della Metro A faranno la loro ultima dai capolinea alle ore 01:30.