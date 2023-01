Roma è la miglior destinazione al mondo per il turismo enogastronomico

Roma si conferma una tra le città più affascinanti al mondo per i turisti. È quanto emerge dai Travellers' Choice Best of the Best 2023 di Tripadvisor, la classifica elaborata dal popolare sito di recensioni sulla base dei punteggi e delle valutazioni che i viaggiatori hanno lasciato nel corso del 2022.

La Capitale si piazza al quarto posto tra le mete più popolari al mondo, subito dopo Dubai, Bali e Londra, ed è addirittura al primo se si guarda soltanto alle migliori destinazioni dal punto di vista enogastronomico: “La città è un vero e proprio collage di piazze, mercati all'aperto e sorprendenti siti storici - scrivono da Tripadvisor - Vi si possono godere alcuni tra i pasti più memorabili della vita, dalla pasta fresca ai succulenti carciofi fritti al tenero stufato di coda di bue”.

Carbonara e coda alla vaccinara battono il Pantheon e il Colosseo, insomma, quando si tratta di valutare i punti forti di Roma. Che nella classifica delle mete più popolari al mondo guadagna comunque due posizioni in più rispetto allo scorso anno.

Il tweet di Gualtieri: "Riconoscimento che conferma la qualità della nostra offerta turistica"

“Roma è al quarto posto per le destinazioni più popolari al mondo e al primo per cibo e gastronomia - è stato il commento del sindaco Roberto Gualtieri - Un bel riconoscimento che conferma la qualità dell'offerta turistica e della nostra cucina, unica al mondo”

“Un risultato che è il frutto delle azioni di promozione che in questo anno abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri per promuovere a livello internazionale Roma, le sue attrazioni storiche e monumentali e il calendario dei grandi eventi dello sport, della moda, della cultura e dei grandi concerti live - ha aggiunto l’assessore al Turismo Alessandro Onorato - Il report di Tripadvisor è ancora più importante perché prodotto da viaggiatori autentici, provenienti da ogni angolo del mondo, che condividono storie e opinioni reali. E che per questo hanno un valore ancora più significativo. Nella classifica generale, che tiene conto di diversi parametri, dalla qualità dell’accoglienza al cartellone delle esperienze culturali e di intrattenimento, siamo la seconda città in Europa, dopo Londra e prima di Parigi”.

“Il primo posto nella speciale classifica sull’enogastronomia – aggiunge Onorato- riconosce per il secondo anno consecutivo come la nostra città sia capace di regalare ai visitatori esperienze uniche nel food, che è un asset fondamentale del turismo della Capitale e che continueremo a promuovere come abbiamo fatto nel 2022 invitando gli chef stellati romani nelle principali fiere internazionali di settore”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla sezione romana della Cna (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola e Media Impresa): "Si tratta di un riconoscimento molto importante perché segna un decisivo cambio di passo per la nostra città e ci aiuta a guardare con maggiore speranza al futuro - ha detto la presidente Maria Fermanelli - In questo senso, le prossime sfide che Roma è chiamata a raccogliere, prima tra tutte, la sua candidatura al prossimo Expo 2030 e i prossimi Giubilei del 2025 e del 2033, sembrano molto più alla portata della città, che viene apprezzata nei suoi molteplici aspetti dai visitatori provenienti da tutto il mondo".